Bombafenyegetés a frankfurti reptéren

2017. szeptember 10. 09:05

Másfél órára ki kellett üríteni Európa egyik legforgalmasabb légikikötőjének, a frankfurti repülőtérnek egy részét szombat este, mert egy férfi azt állította, hogy robbanószer van a csomagjában.

A férfi azt mondta a rendőröknek, hogy robbanószer van nála, ezért az egyes terminál egy részét és a gyorsvasúthoz vezető épületrészt kiürítették, a 37 éves férfit pedig őrizetbe vették. Számítógép-alkatrészeket és egy gázpalackot találtak a csomagjában – közölte a rendőrség.

A hatóság közleményéből az is kiderül, hogy a férfit már ismerték a rendőrök, korábban elmenekült egy közlekedési szabálysértés helyszínéről, ezért megtiltották neki, hogy elhagyja Németországot. Sajtójelentések szerint már korábban is fenyegetőzött hasonló módon, és most pszichiátriai klinikára kerül.

A repülőtér utasai egyetlen percig sem voltak veszélyben – húzta alá a német rendőrség.

