Néppárti előny és szoros küzdelem a 2. helyért

2017. szeptember 10. 11:24

Határozott néppárti előnyt és fej-fej melletti szociáldemokrata-szabadságpárti küzdelmet jeleznek előre a vasárnap közölt közvélemény-kutatási eredmények, amelyekből az is kiderül, hogy Christian Kern, a szociáldemokraták elnöke politikusként sokkal népszerűbb mint pártja és mint szabadságpárti riválisa, Heinz-Christian Strache.

Az OGM közvélemény-kutató intézet által készített és a Kurier című osztrák lap által vasárnap ismertetett felmérés szerint a kisebbik koalíciós partner, az Osztrák Néppárt (ÖVP) 33 százalékos támogatottsággal bír, míg a nagyobb koalíciós partner, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és az ellenzéki Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) egyaránt 25-25 százalékon áll.



A Zöldek, a Neos, valamint a korábbi zöldpárti politikus, Peter Pilz által indított Pilz listája (Liste Pilz) egyaránt öt százalékot szerezne, vagyis a négy százalékos küszöb átlépésével mindhárom politikai erő bejutna a parlamentbe.



Hasonló eredményt mutatott ki egy másik közvélemény-kutatás is.



A Research Affairs nevű intézet felmérése szerint a néppárt 33 százalékon áll, az SPÖ-re és az ÖVP-re egyaránt 24-24 százalék szavazna. A Zöldek hat, míg a Neos és a Pilz listája öt-öt százalékot szerezne, amennyiben most lennének a választások.



Ha a kancellárt közvetlen lehetne választani, az OGM felmérése szerint 33 százalék Kurzra, 30 százalék Kernre és 16 százalék Strachéra szavazna. A Research Affairs intézet eredménye alapján Sebastian Kurzra 33 százalék, Christian Kernre pedig 31 százalék szavazna, Heinz-Christian Strachére pedig 22 százalék adná le voksát. Mindkét felmérés arról tanúskodik, hogy Kern népszerűbb, mint pártja, Strache támogatottsága viszont nem olyan erős, mint az általa vezetett FPÖ-é.



Az OGM felméréséből az is kiderül, hogy a válaszadók 57 százaléka szerint az ÖVP fogja megnyerni a választást, 13 százalék az SPÖ-t és 10 százalék az FPÖ-t tippeli győztesnek. A második legerősebb politikai erő a válaszadók 31-31 százaléka szerint az SPÖ vagy az FPÖ lesz, vagyis a legtöbben fej-fej melletti eredményt jósolnak. Az SPÖ szavazóinak 45 százaléka szerint a néppárt fogja megnyerni a választást, és mindössze 40 százalék látja úgy, hogy a szociáldemokraták lesznek az elsők.



A válaszadók 42 százaléka szerint leginkább az ÖVP elnöke, Sebastian Kurz volt a legmeggyőzőbb a kampány során, míg 28 százalékot az SPÖ vezetője, Christian Kern kancellár, 22 százalékot pedig az FPÖ elnöke, Strache győzte meg leginkább.



A Research Affairs intézet arra is rákérdezett, hogy mely tulajdonságok jellemzik az egyes kancellárjelölteket. Eszerint Sebastian Kurznak vannak a legmeggyőzőbb érvei, ő a legszimpatikusabb és a leghitelesebb is. A válaszadók szerint az FPÖ elnöke jobban érvel, mint az SPÖ vezetője, azonban Kern sokkal szimpatikusabb és megbízhatóbb, mint Strache.



Az előrehozott parlamenti választásokat október 15-én tartják Ausztriában. Megközelítőleg 6,4 millió választópolgárt várnak az urnákhoz. Ausztriában a 16. életévüket betöltött állampolgárok szavazhatnak a 2. Osztrák Köztársaság 22. parlamenti választásán.

MTI