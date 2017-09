Ismét ordas hazugságokat írnak Magyarországról

2017. szeptember 10. 12:32

Emlékezetes, nemrég gyűjtést közöltünk azokról a külföldön akkreditált sajtómunkásokról, akik leplezetlenül Soros György amerikai milliárdos szócsöveként próbálják lejáratni a magyar kormányt és Magyarországot a nemzetközi sajtóban. A nemzetközi visszhang nem is maradt el, a Soros-hálózat hatékonyan riadóztatta magát.

Csakhogy az általunk említett tendenciózus hazudozás Magyarországgal összefüggésben nem hagyott alább.

Ugyanis hiába foglalkozik a brit lappiac egyik legnagyobb szereplője, a Daily Mail hazánkkal, Orbán Viktorral és a magyarok hősies határvédelmével, az elfogult, előítéletes és propagandaszerű külföldi sajtó általános hozzáállásának köszönhetően sikerült teljesen egyértelműen hazug állításokat megjelentetni, amelyekkel szándékosan a magyar kormány és Magyarország rossz hírét akarják kelteni.

A Daily Mail cikke néhány bekezdés után három olyan hamis megállapítást közöl, melyeknek tartalma könnyedén visszakereshető az internet segítségével. Ugyanakkor a történet legpikánsabb része talán az, hogy

a brit bulvárlap háromból két hazugságot a Simicska Lajos tulajdonában álló Indextől vett át.

Hazugság 1

A bevándorlásellenes küzdelem részeként Magyarország árammal ellátott kerítéssel vette körbe az ország határát."

Ezt a közel féléves álhírt az Index szakmai, független, mértékadó szerkesztősége terjesztette el, melyet hamar meg is cáfolt a Belügyminisztérium. Természetesen a cáfolatról már nem írt ilyen elánnal Simicska weblapja, így ez be is kerülhetett a Daily Mail "efogulatlan" összegzésébe.

Hazugság 2

Az ország elnöke (sic!), Orbán Viktor, a bevándorlást méregnek nevezte korábban".

Eltekintve attól, hogy Orbán Viktor nem elnöke, hanem miniszterelnöke Magyarországnak, ismét egy indexes álhírrel állunk szemben, amelyet kritikátlanul vett át a nyugati sajtó. Emlékezetes, kicsivel több, mint egy évvel ezelőtt, az Index szándékosan félretájékoztatta olvasóit arról, hogy Orbán méregnek nevezte a migránsokat egy, az osztrák kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján.

A valóság ezzel szemben az - melyet később még az Index is elismert, ám a címüket mégsem módosították - , hogy a kormányfő arról beszélt, ellenzi az Európai Unió migrációs politikáját, ami szerinte Magyarországnak halálos méreg.

Hazugság 3

Magyarország egyetlen valódi menekültet sem fogadott be."

Attól, hogy a magyar kormány határozott migránspolitikával rendelkezik, még nem jelenti azt, hogy megtagadja az oltalmat azoktól, akik ténylegesen háborús konfliktus elől menekülnek - akármennyire is szeretnék ezt a billogot rásütni a Soros-féle balliberálisok. Ennek értelmében a külföld által fasisztának bélyegzett Magyarország tavaly kicsivel több, mint háromszáz valódi menedékkérőnek bírálta el pozitívan kérelmét.

