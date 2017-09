A horvát államfőt meglepte a magyar döntés

2017. szeptember 10. 14:37

Meglepte Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfőt, hogy Magyarország nem támogatja Horvátország csatlakozását a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) a Mollal kapcsolatos horvát magatartás miatt.

"Magyarország döntése kellemetlen meglepetésként ért, nem gondoltam, hogy ez fog történni" - mondta Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő vasárnap az N1 horvát hírcsatornának adott interjújában.



Az államfő közölte, hogy kedden hivatalos látogatásra Magyarországra utazik, és beszélni fog Orbán Viktor miniszterelnökkel, valamint Áder János államfővel a témáról.



"A két ország között nyitott kérdés az INA-Mol-ügye, de van arra mód, hogy érett, demokratikus országokként álljunk a problémák megoldásához" - hangsúlyozta.



Grabar-Kitarovic úgy vélte: Magyarország és Horvátország között az utóbbi néhány hónapban javult a viszony, amelyre szerinte a két ország között felállított "szögesdrót kerítés" is rányomta bélyegét. Ennek ellenére - mondta - Magyarország mindig barátja volt Horvátországnak, és bízik benne, hogy minden vitatott kérdésre megoldást találnak.



Kolinda Grabar-Kitarovic hivatalba lépése óta többször is járt Magyarországon, Áder János magyar államfő pedig viszonozta a látogatását. A horvát elnök a migrációs válság alatt is megpróbált jó kapcsolatokat ápolni Magyarországgal, amikor történelmi mélyponton volt a két ország viszonya.



A Jutarnji List című horvát napilap vasárnap közölt cikkében azt írta, nem kell túldramatizálni Magyarország lépését, mert ezzel a döntésével mindenekelőtt azt akarja elérni, hogy a Mol a lehető legkedvezőbb tárgyalási pozícióba kerüljön az INA visszavásárlását illetően. Az ügy nem fog rontani a két ország viszonyán - véli a lap, amely mindazonáltal nyomatékosította, hogy kellemetlen a magyar bejelentés, mert ugyanabban az időben került rá sor, amikor Szlovénia is jelezte, hogy nem támogatja Horvátország OECD-tagságát, mert az nem hajlandó végrehajtani a nemzetközi döntőbíróság szlovén-horvát határvita rendezéséről hozott júniusi ítéletét.



A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) pénteken közölte, hogy Magyarország nem támogatja Horvátország OECD-csatlakozási kérelmét a Mol magyar olajipari vállalat horvátországi beruházása körül kialakult helyzet, valamint a Mol vezetőjével szembeni horvát magatartás miatt.



A korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség (USKOK) szerint Hernádi Zsolt, a Mol vezetője 2008 és 2009 között tízmillió euró kenőpénzt adott át Ivo Sanader akkori horvát kormányfőnek azért, hogy a Mol megszerezhesse az INA horvát olajipari vállalat irányítási jogait. A Mol Nyrt. és Hernádi Zsolt visszautasította a vádakat, leszögezve, hogy soha nem korrumpáltak egyetlen politikust sem, és nem adtak kenőpénzt az INA irányítási jogainak megszerzéséért sem. Az ügyben Horvátország korábban már a Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsághoz fordult, amely 2016 decemberében a vesztegetésre, a társaságirányításra, valamint a 2003-as részvényesi megállapodás állítólagos megszegésére vonatkozó valamennyi horvát kérelmet elutasította. Ezt követően Andrej Plenkovic horvát kormányfő rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a horvát állam kivásárolja a Mol Nyrt. részesedését az INA-ból.

MTI