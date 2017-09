Felavatták a Hagyományos Székely Jövő Központot

2017. szeptember 10. 18:24

Felavatták a Hagyományos Székely Jövő Központot Csehétfalván, a vasárnapi rendezvényen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, hogy a központ eszköz a helyi erőforrások összegyűjtésére, bemutatására, egyúttal közösségi tér, ahol az itt élők megélhetik összetartozásukat, megélhetik magyarságukat.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának közleményéből kiderül, hogy a településen az államtitkárság 50 millió forintos támogatásával indítottak falumentő programot, amelynek részeként felavatták a központot.



A közlemény szerint az államtitkár úgy fogalmazott, "hálásak vagyunk, hogy az itt élők a történelem viharaiban is kitartottak gyökereik mellett, hűek maradtak hagyományaikhoz és kultúrájukhoz".



A legfontosabb törekvésünk, hogy a fiatalok is időről időre visszatérjenek ezekhez a gyökerekhez, szülőföldjükön tervezzenek jövőt maguk és családjuk számára. Ezt kívánjuk elősegíteni az iskolák folyamatos fejlesztésével, a szakképző intézmények korszerű felszerelésével, a fiatal vállalkozók és a családi vállalkozások anyagi és szakmai megerősítésével - hangsúlyozta Potápi Árpád János. Hozzátette, hogy ennek a célnak a megvalósulását segíti ez a központ is.



A közlemény szerint Grezsa István kormánybiztos kiemelte, hogy Csehétfalva a Nyikó mente fogyó, pusztuló, színmagyar unitárius közösségeinek egyike. Hozzátette: több száz, hasonló gondokkal küzdő apró székely település található a Székelyföldön, ahol az elfogyás veszélye miatt beavatkozás szükséges.



A kormánybiztos elmondta, hogy a hagyományos mezőgazdasági tevékenységből élő csehétfalvi közösség az unitárius lelkész házaspár évtizedes közösségépítő munkájára alapozva fogalmazta meg a Hagyományos székely jövő falumentő programot. Hozzátette: a program nemcsak pusztulásra ítélt székely parasztházakat mentett meg, hanem lehetőséget biztosított ifjúsági táborok szervezésére is. Az új rendeltetésű épületek célja - az értékmentésen túl - a székely mentalitás továbbadása.



Grezsa István úgy fogalmazott: a község lakói számára reményt jelent a beruházás, amely egyúttal a magyar nemzetépítés fontos része - áll a közleményben.

MTI