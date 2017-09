A német belügyérnél két év után leesett a tantusz

2017. szeptember 11. 19:11

Egy új, egységesebb menekültügyi rendszert kell kialakítani, mert fenntarthatatlanul nagyok az eltérések a tagállamok, például Románia, Finnország, Portugália és Németország között - erről beszélt a német belügyminiszter egy hétvégi lapinterjúban. Thomas de Maiziere azt hangsúlyozta, hogy a legtöbb menedékkérő azért akar Németországban élni, mert a német eljárási és befogadási feltételek európai összevetésben nagyvonalúak és a juttatások pedig magasak.

Annak kapcsán, hogy pontosan milyen jutattatások járnak a menedékkérőknek Németországban és mennyi ideig a helyszíni tudósító arról tájékoztatott, hogy ezek meghatározása sok mindentől függ. Például, hogy a menedékkérő milyen státuszban tartózkodik Németországban, családos vagy egyedülálló, függ az életkorától, illetve attól, hogy menedékszálláson vagy már lakásban él a bevándorló. Hozzátette, hogy mindezek tekintetében átlagosan egy egyedülálló, felnőtt menedékkérő 354 eurót kap az államtól.

A német belügyminiszter arra is kitért, hogy nemcsak a körülmények és a kedvező rezsiköltségek teszik vonzábbá Németországot a bevándorlók számára, hanem az is, hogy vannak olyan jogi kiskapuk, amelyekkel egy bevándorló akár éveket is eltölthet az országban.

Plusz szolgáltatás a Németországban való családegyesítés joga is, mely szerint, ha egy bevándorlónak jóváhagyják menekültkérelmét, egész családját is behozhatja az országba. Ez a rendelkezés jelenleg felfüggesztett státuszban van, folyamatosan zajlanak a viták az ügyben.

Az új menekültügyi rendszerről nem beszélt a belügyminiszter a közelgő választások miatt, de az ügyben legnagyobb támogatójára, a konkurenciából talált Martin Schulz személyében, aki szintén egy közös, azonos színvonalú menekültellátás létrehozásában gondolkodik Európában.

