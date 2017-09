Soros korábban elkezdett "megágyazni" a migránsoknak

2017. szeptember 11. 21:14

A balliberális pártok összefogására az elmúlt években létrejött nagyobb szerveződések feladatában és finanszírozásában felfedezhető közös pontokra hívta fel a figyelmet ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

Már a 2014-es választási évben – amely egyben volt a parlamenti, az önkormányzati és az EP-választások éve – majdnem nyolcmillió dollárt, vagyis közel kétmilliárd forintot költött olyan projektekre Soros György amerikai milliárdos, amelyek részben vagy egészben hazánkat is érintették – írta a legutóbbi választási év jellemzőbb ellenzéki csoportosulásainak gazdasági hátteréről a hirado.hu megkeresésére Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

Évekkel ezelőtt elkezdődött a migránspárti politikai vonal megerősítése

Ebben az esztendőben negyvennél is több Soros-projekt futott nálunk – hívta fel a figyelmet elemzésében Lomnici Zoltán, aki a projektek közül kiemelte a European Elections 2014-et. Lomnici szerint ebből jutott pénz például a 444.hu-t működtető Magyar Jeti Zrt., a Magyar Helsinki Bizottság, a Political Capital, a Transparency International és több más ellenzéki NGO (civilszervezet) kasszájába is, de ezeken túl Soros-támogatásban részesültek olyan balliberális elemzőintézetek, szervezetek és médiumok, amelyek alkalmasak voltak – már akkor – egy erősen migránspárti politikai irányvonal megalapozására illetve erősítésére.

Gárdos Tódor, az Amnesty International Magyarország (AI) balkáni régióval foglalkozó kampányfelelőse, Jeney Orsolya, az AI igazgatója és Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke (b-j) sajtótájékoztatót tart az AI által készített, a balkáni migrációs helyzetet ismertető jelentésről a budapesti Kőleves Vendéglőben 2015. július 7-én. MTI Fotó: Marjai János Gárdos Tódor, az Amnesty International Magyarország (AI) balkáni régióval foglalkozó kampányfelelőse, Jeney Orsolya, az AI igazgatója és Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke (b-j) sajtótájékoztatót tart az AI által készített, a balkáni migrációs helyzetet ismertető jelentésről a budapesti Kőleves Vendéglőben 2015. július 7-én. MTI Fotó: Marjai János

Beszédes volt az Összefogás-lista

Mindezeken túl – utalt Lomnici a kifejezetten politikai vonalra – a 2014-es balliberális választási összefogás, a közös lista létrehozása mögött is felfedezhető volt a Soros-hatás. Ezt „jól mutatja az is, hogy Soros-finanszírozott pártok emberei, illetve korábban Soros-pénzelt NGO-knál dolgozó politikusok is felkerültek az Összefogás-lista élmezőnyébe” – fogalmazott.

Mint ismeretes, az említett Összefogás országos listájának 2. helyén álló Bajnai Gordon által 2010-ben létrehozott Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány Soros-pénzekkel tartja fenn magát; az 5. helyen szereplő Szabó Tímea pedig négy évig volt a Helsinki Bizottság munkatársa.

Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, Bajnai Gordon, az Együtt-PM szövetség vezetője (beszél), Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke (takarásban), Móricz Eszter, a kormányváltó erők helyi képviselőjelöltje, Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szocialista elnöke és Mesterházy Attila miniszterelnök-jelölt, az MSZP elnöke (b-j) az ötpárti ellenzéki szövetség sajtótájékoztatóján, az újpalotai vásárcsarnoknál 2014. április 5-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, Bajnai Gordon, az Együtt-PM szövetség vezetője (beszél), Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke (takarásban), Móricz Eszter, a kormányváltó erők helyi képviselőjelöltje, Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szocialista elnöke és Mesterházy Attila miniszterelnök-jelölt, az MSZP elnöke (b-j) az ötpárti ellenzéki szövetség sajtótájékoztatóján, az újpalotai vásárcsarnoknál 2014. április 5-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Botka László 2002-es szegedi polgármesteri győzelmét, hatalomra jutását is támogatta Soros György – jelentette ki Lomnici Zoltán, kiemelve, hogy az amerikai milliárdos Csapó Balázs korábbi MDF- és Fidesz-tag kampányát pénzelte Csapó egyesületén keresztül, amely így jelentős számú jobboldali szavazót „szívott el” az akkori fideszes jelölt Balogh Elemértől. Botka nem mellékesen a 6. helyet kapta meg a 2014-es Összefogás-listán – jelenleg pedig MSZP-s kormányfőjelölt.

Gyurcsány már 2006-ban bírta Soros támogatását

Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök Demokratikus Koalíciója kezdetektől az összefogást sürgette, ezzel is Soros György törekvését megjelenítve. A szerveződés 2014 elején csatlakozott az Összefogás pártszövetséghez.

Már Gyurcsány 2006-os megválasztásában is támogatói szereppel bírt az amerikai milliárdos – hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász, aki arra is kitért, hogy a nemzetközi DEMOS magyarországi kirendeltsége a Nyílt Társadalom Alapítványtól (Open Society Foundations) 35 millió forint értékű támogatást kapott a kampányban.

Budapest, 2009. február 12. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök beszél a Magyar Tudományos Akadémián, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkelezők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) és a DEMOS Magyarország Alapítvány közös konferenciáján, melyet Hogyan tovább a pénzügyi szféra szabályozásában? címmel rendeztek meg, a kormányzat, a pénz- és tőkepiac, valamint a politika szereplőinek részvételével. MTI Fotó: Soós Lajos Budapest, 2009. február 12. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök beszél a Magyar Tudományos Akadémián, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkelezők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) és a DEMOS Magyarország Alapítvány közös konferenciáján, melyet Hogyan tovább a pénzügyi szféra szabályozásában? címmel rendeztek meg, a kormányzat, a pénz- és tőkepiac, valamint a politika szereplőinek részvételével. MTI Fotó: Soós Lajos

Mindezt összefoglalva kijelenthető, hogy a baloldal vezéregyéniségei – soroljuk ide Gyurcsány Ferencet, Botka Lászlót és Bajnai Gordont – a Soros-terv potenciális végrehajtói.

A CEU-s tüntetéseken bukkant fel az új „reformer”

A Közös Ország Mozgalom Agórájának szeptember 1-jei megnyitóján részt vett az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd, az Együtt, a Liberálisok, a Moma és a Momentum képviselője is.

Gulyás Márton neve a Soros-féle CEU-s tüntetések idején került be a köztudatba. A fiatalember csakhamar magáévá tette és hirdette a választási rendszer reformjának szükségességét, amelynek támogatására nemrégiben elindította a Közös Ország Mozgalmat, és jelenleg az egyeztetésekre létrehozott Agóra „közösségi térrel” igyekszik összeboronálni a baloldali erőket, amivel ismét csak a Soros által kívánt ellenzéki összefogásnak igyekszik lökést adni – jelentette ki Lomnici Zoltán.

A cél – sommázta az alkotmányjogász – közösnek látszik a baloldalon: radikális fordulatot akarnak a „nyitott társadalom” jegyében, és ennek érdekében valamennyi szervezeti hátteret és új kezdeményezést e mögé kell összpontosítani.

