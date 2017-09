Nagyszabású felvonulás a függetlenségért Katalóniában

2017. szeptember 11. 21:45

Nagyszabású felvonulást tartottak hétfőn este Barcelonában, amelyen a résztvevők megerősítették, hogy október 1-én Katalónia megtartja a függetlenségéről szóló referendumot, a spanyol alkotmánybíróság felfüggesztő határozata ellenére.

A transzparenseket, zászlókat lengető embertömeg megtöltötte a belvárosi utcákat, amelyek házait a katalán függetlenséget szimbolizáló sárga-piros csíkos és kék alapon fehér csillagos lobogókkal díszítettek. Az ablakokba, erkélyekre Sí (Igen) feliratú transzparenseket is akasztottak.



"Függetlenség", "Szavazni akarunk" - skandálta a tömeg, amelynek létszámáról egymásnak ellentmondó adatokat közöltek a különböző szervek.



A barcelonai városi rendőrség szerint 1 millióan vonultak fel, míg spanyol kormány helyi képviselete szerint 350 ezer voltak.



A látványelemekben bővelkedő, jól koreografált eseményen a tömeg egy hatalmas keresztet formázott meg az egyik útkereszteződésben, ezzel szimbolizálva az ikszet, amelyet a szavazólapon kell a kiválasztott rubrikába tenni, és jelképezve az egységes kiállást a voksolás mellett.



A felvonulás végén pedig négy különböző színű óriási transzparenst emeltek a magasba, négy különböző üzenettel: Szervusz új ország, Szervusz köztársaság, Szervusz Európa, Szervusz világ.



A katalán függetlenségi mozgalmak 2015 óta rendezik meg a Diada elnevezésű eseményt a katalán nemzeti ünnepen, amelyet idén a Diada del Sí (Az igen ünnepnapja) néven hirdettek meg, mint az utolsó ilyen eseményt a Spanyolországtól elszakadás előtt.



Ahogy korábban, most is rengetegen érkeztek buszokkal Katalónia távolabbi részeiből is.



A felvonulás kezdetén egy perc néma főhajtással emlékeztek az egy hónappal ezelőtti barcelonai és cambrilsi terrortámadás áldozataira, majd felcsendült a katalán nemzeti himnusz, az Els Segadors.



A színpadon ezt követően zenészek és felszólalók váltották egymást, utóbbiak mind a katalánok népszavazáshoz való jogáról beszéltek.



Köztük volt két Nobel-békedíjas, a tunéziai Ahmed Galai, és az argentin Adolfo Pérez Esquivel is, utóbbi videóüzenetet küldött a résztvevőknek.



"Engedetlenségünket fejezzük ki minden bíróságnak, és törvénynek, melyek csak hazájuk oszthatatlan egységét keresik" - jelentett ki Jordi Sánchez, a Katalán Nemzetgyűlés (ANC) nevű civil politikai szervezet elnöke, amely az esemény egyik főszervezője.



A spanyol hatóságoknak az üzente: ha a szavazóurnákat keresik, megtalálják október 1-jén a szavazóhelyiségekben.



"Mi más kell tennünk, hogy megértsék, a katalán nép szavazni akar" - nyilatkozta a felvonulás végén újságíróknak Carles Puigdemont, katalán elnök hangsúlyozva, hogy az utolsó percig készek tárgyalni a spanyol kormánnyal a népszavazás feltételeiről.



A spanyol kormány kezdettől fogva, vagyis már évek óta elutasítja autonóm régiója függetlenségi törekvéseit, és az arról tartandó népszavazást.



Madrid szerint a katalán referendum sérti a spanyol nemzet egységét, szuverenitását, és arról csak egy országos népszavazás dönthet, ezt azonban a katalán vezetés nem fogadta el.



A két kormány csatározása a bíróságokon és a katalán parlamentben zajlik. Utóbbi, a függetlenségpárti többség támogatásával expressz módon, mindössze néhány óra alatt fogadta el a múlt héten a népszavazást szabályozó törvényt, és a Katalónia elszakadását előkészítő jogszabályt.



A spanyol kormány mindegyiket a spanyol alkotmánybíróságon támadta meg.



A katalán kormány viszont közölte: ettől függetlenül mindenképpen megtartja a referendumot.

