Római-parti védmű - Tarlós: betelt a pohár

2017. szeptember 11. 22:11

A főpolgármester kezdeményezi a Fővárosi Közgyűlés következő ülésén, hogy budapesti szintű ügydöntő népszavazást tartsanak a római-parti védműről.

Tarlós István az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában elmondta: felveti a népszavazás lehetőségét a testület előtt, mert már nem szakmai vita folyik az ügyben, és a vita ma már nem kezelhető.



Megjegyezte, a népszavazás kiírásáról szóló esetleges közgyűlési döntést a Kúria írhatja majd még felül.



A műsorvezető felidézte, hogy az Egyesület a Római-Partért a Facebook-oldalán olyan bejegyzést tett közzé, amelyben az olvasható: zsidó értelmiségiek egy csoportja gettóba akarja zárni a Római-parton 70 hektáron élőket. Erre az Együtt úgy reagált, hogy ez a 30-as éveket idéző náci propaganda.



Tarlós István kijelentette: amikor hallott az előbbiekről, akkor nála "betelt a pohár". Úgy fogalmazott: biztos benne, hogy a parton kellene a védművet megépíteni, de ha már ezt a "kártyát is bedobják", és rögtön el is kezdték "felpumpálni a dolgot", akkor legyen budapesti népszavazás. Erről majd a közgyűlés dönt szeptember 27-én.



A főpolgármester megemlítette: nem tudja megállapítani, hogy "kik és milyen motivációval jöttek elő" az említett "eléggé visszataszító" mondattal.



Felhívta a figyelmet arra, hogy egy esetleges budapesti szintű népszavazáson a problémában közvetlenül érintettek abszolút kisebbségbe kerülhetnek.



Tarlós István rámutatott arra is: ha a népszavazás úgy dönt, hogy a Nánási út - Királyok útja nyomvonalon húzódjon a védmű, akkor a 70 hektár védelem nélkül marad. Ha ez így lesz, akkor ezért a part menti nyomvonal ellen tiltakozó Lányi Andrásékat fogja utóbb minden erkölcsi felelősség terhelni - mondta.



Tarlós István elmondta, a szakvélemények 6:1 arányban a part menti változatot támogatják.

MTI - M1