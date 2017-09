Az amerikai alkotmánybíróság törölt egy elnöki rendeletet

2017. szeptember 11. 23:20

Az amerikai alkotmánybíróság törölte egy szövetségi fellebbviteli bíróságnak azt a döntését, amely felfüggesztett egy - a menekültek átmeneti beutazását tiltó - elnöki rendeletet.

Az igazságügyi minisztérium hétfőn délelőtt nyújtotta be keresetét a szövetségi legfelső bírósághoz - amely az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét tölti be -, és arra kérte a testületet, hogy tegye lehetővé továbbra is az Egyesült Államokba érkező menekültek beutazásának átmeneti felfüggesztését. Az alkotmánybíróság egyik tagja, Anthony Kennedy bíró két órán belül meghozta döntését, és igazat adott a kormányzatnak.



A beadványt azt követően nyújtották be, hogy a múlt héten az egyik kerületi szövetségi fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte az elnöki rendeletet, és lehetővé tette 24 ezer menekült azonnali befogadását.



Az alkotmánybíróság döntése azonban csak átmenetileg és részben hárította el az akadályokat az elnöki rendelet végrehajtása elől. Elrendelte ugyan az elnöki rendelet végrehajtását, de az érintetteknek kedden délig még joguk van írásban érvelni, és akkor az alkotmánybíróság egészének össze kell ülnie.



A 9-es számú kerületi fellebbviteli bíróság mellett egy hawaii szövetségi bíróság ugyancsak hatályon kívül helyezte az elnöki rendelet egyes passzusait, és júliusi döntésében azt mondta ki, hogy a már az Egyesült Államokban tartózkodó menekültek rokonait be kell engedni az országba. A hawaii bíróság döntésének kedden délben kellene hatályba lépnie, de a legfelső bíróság ez ügyben még nem hozott döntést.



Az átmeneti beutazási tilalomról szóló elnöki rendelet hat országra vonatkozik, Szíriára, Iránra, Líbiára, Szudánra, Szomáliára és Jemenre. A felfüggesztés 90 napra szól, amíg a belbiztonsági minisztérium új és szigorú ellenőrzési módszereket nem dolgoz ki.



A szövetségi legfelső bíróság októberre tűzte ki az elnöki rendelet egészének megvitatását.

MTI