Magyar csodaterepjáró határőröknek

2017. szeptember 12. 12:12

Toyota Land Cruiser HZJ 78 - PPE MGS3 Scout

A területmegfigyelést forradalmasító terepjárókat mutat be a világ legnagyobb védelemtechnikai kiállításán két magyar vállalkozás.

Különleges terepjárókat visz a londoni DSEI (Defense&Security Event) expóra két magyar vállalkozás. A Sandlander és a Pro Patria Electronics fejlesztése egyedüli magyarként kapott helyet a több mint 1600 kiállító között.

A hernádi bázison épült Toyota Land Cruiserek gyakorlatilag mozgó megfigyelőállomásként funkcionálnak: egy radar, egy nappali, egy éjszakai és egy hőkamera alapján kapnak képet a környezetről. A legfrissebb fejlesztés pedig már a környékbeli drónok felderítésére is alkalmassá teszi azokat.

Radarjával az egyszerű gyalogost 8, a fegyveres katonát 10, az autót 15, a teherautót 24 kilométerről biztonsággal kiszúrja. A látott adatokat képes folyamatosan rögzíteni, vagy igény szerint a központba is továbbíthatja.

A járművek különlegességét az adja, hogy ekkora autóba sikerült beépíteni a technikát, mert hasonló feladatokat eddig nem tudtak 7,5 tonna alatti kategóriában megvalósítani. A 3,5 tonnás terepjárók azonban igazolták, hogy a nagy mennyiségű elektronika és a hozzá kapcsolódó megfigyelőállomás egy „kisebb” autóba is telepíthető, miközben annak terepjáró képessége nem csorbul.

A cégek szerint ezek a járművek sokkal olcsóbbak is, miközben B kategóriás jogosítvánnyal is vezethetők, kívülről pedig nem különböznek egy klasszikus expedíciós autótól. A járművet nemrég a Vezess is próbálta, a részletes bemutatót itt olvashatjátok el.

A védelmi szektor legújabb eszközeit és rendszereit bemutató kiállításon 40 ország képviselteti magát, a szemináriumok előadói között miniszterek, katonai elöljárók, biztonságtechnikai szakemberek és ipari szereplők vannak. A szervezők idén 34 ezer látogatóra számítanak.

