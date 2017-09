Hazánkban rendezik jövőre a turizmus világnapját

2017. szeptember 12. 17:33

Budapest lesz a házigazdája 2018-ban a turizmus világnapjának az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) keddi döntése értelmében - közölte Ujhelyi István szocialista európai parlamenti (EP-) képviselő, aki részt vett a szervezet kínai ülésén.

Ujhelyi István az MTI-hez is eljuttatott közleményében kiemelte: személyesen kezdeményezte korábban, hogy Magyarország pályázza meg az esemény rendezési jogát, a döntés azonban a teljes magyar turisztikai szektor sikere is.

A képviselő az EP közlekedési és turisztikai szakbizottságának alelnökeként vett részt a kínai Csengtuban rendezett világtalálkozón, ahol ő tartotta az egyik nyitóelőadást. A közlemény szerint a rendezvényen százötven ország több mint ezer diplomatája, szakminisztere és közel ötezer turisztikai szakembere volt jelen.

A turizmus világnapjának az idén Katar, jövőre Magyarország, 2019-ben pedig India ad majd otthont.

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) kezdeményezésére a turisztikai ágazat 1980 óta minden évben szeptember 27-én ünnepli a turizmus világnapját.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint az, hogy Budapest adhat otthont a jövő évi turizmus világnapjának, rendkívüli szakmai elismerés, és visszaigazolja a magyar turizmus folyamatosan javuló teljesítményét is.

A vezérigazgató az MTI-nek kedden elmondta: Budapest mint konferenciahelyszín továbbra is ott van az üzleti és államigazgatási döntéshozók térképén, amit az ilyen rendezvények csak tovább erősítenek.

Ismertetése szerint a turizmus világnapja helyszínét a régiók között rotációs alapon választják ki, Európa hat év után adhat újra ismét otthont a rangos eseménynek. Legutóbb 2012-ben Madridban volt a világnapi rendezvény. Tavaly a dél-kelet-ázsiai régióból Bangkok, az idén pedig Katar lesz a házigazda.

Guller Zoltán emlékeztetett: a 2018-as házigazda országot az UNWTO Európai Regionális Bizottságának június 6-i ülésén választották ki Moldovában, ahol egyhangúlag támogatták a magyar jelentkezést, most pedig a korábbi döntést az UNWTO közgyűlésén hagyták jóvá.

A turizmus világnapi rendezvény minden évben egy meghatározott téma köré épül fel, az idén a fenntartható turizmus (“Sustainable Tourism – a tool for development”), jövőre pedig a turizmus digitális átalakulása (“Tourism and the digital transformation”) lesz a téma.

Magyarország számára ez óriási lehetőség, hiszen a World Tourism Day megszervezése az országra irányítja a figyelmet nemzetközi szinten, jó alkalom a turisztikai eredmények és tervek bemutatására, valamint az idén őszre elkészülő egységes országmárka és digitális stratégia ismertebbé tételére – emelte ki a vezérigazgató.

mti