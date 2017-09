Megállapodásban bízik a Székely Nemzeti Tanács

2017. szeptember 12. 20:10

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) vezetői abban reménykednek, hogy sikerül peren kívül megállapodniuk az Európai Bizottsággal (EB) az általuk kezdeményezett, nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés bejegyzéséről – közölte kedden az SZNT sajtószolgálata.

Az SZNT elnöke, Izsák Balázs, külügyi megbízottja, Dabis Attila és jogi szakértőik múlt pénteken tárgyaltak az Európai Bizottság szakértőivel egy esetleges peren kívüli megegyezés feltételeiről a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés bejegyzése ügyében. Az SZNT és partnerei azt kezdeményezték, hogy az EU kohéziós politikájában kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A kezdeményezés elfogadása a székelyföldi autonómiatörekvéseket erősítette volna.

Az Európai Bizottság azonban 2013 júliusában úgy ítélte meg, hogy a javasolt szabályozás nyilvánvalóan nem tartozik az EU hatáskörébe, ezért nem jegyezte be a kezdeményezést. Álláspontját első fokon az EU luxemburgi törvényszéke is megerősítette 2016 májusában. Izsák Balázs és Dabis Attila fellebbezése után a másodfokú eljárás zajlik a luxemburgi törvényszéken. Amint az SZNT közölte: azért kezdeményeztek személyes egyeztetést, mert a bizottság korábbi, megszorító gyakorlatát feladva részlegesen bejegyzett olyan később benyújtott kezdeményezéseket, mint a Minority SafePack vagy a Stop TTIP, és lehetségesnek tűnt a peren kívüli megegyezés a nemzeti régiókról és a kohéziós politika reformjáról szóló polgári kezdeményezés ügyében is.

Az SZNT szerint a pénteki találkozón a felek konstruktív megbeszélést folytattak, és tovább közelítették álláspontjaikat, de a kezdeményezés bejegyzéséről egyelőre nem született döntés. „Mivel mindkét oldal nyitottnak bizonyult az eltérő álláspontok közelítésére, a kezdeményezők továbbra is bíznak abban, hogy még a bírósági eljárás lezárulta előtt sor kerülhet a peren kívüli megegyezésre, és a kezdeményezők által felvetett kérdéskörben megkezdődhet az európai szintű konzultáció és aláírásgyűjtés” – áll az SZNT keddi közleményében.

mti