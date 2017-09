Tajani szolidaritást kér a volt kommunista országoktól

2017. szeptember 13. 11:03

Szolidaritást kért az EU "egykori kommunista tagországaitól" a menekültek elosztásával kapcsolatban az Európai Parlament (EP) elnöke egy szerdai német lapinterjúban.

Antonio Tajani a Frankfurter Allgemeine Zeitung című lapban megjelent interjúban kiemelte, hogy a migrációs válság "nem egyetlen egy tagállam problémája", és nem is tudja egyetlen ország, vagy egy néhány országból álló csoport megoldani.



Arra a felvetésre, hogy Magyarország nem hajlandó elfogadni az Európai Bíróság döntését a menekültek elosztásáról, a konzervatív olasz politikus azt mondta, hogy az EP "erőteljesen síkraszállt azért, hogy Magyarországot bíróság elé állítsák kötelezettségének megtagadása miatt".



Hozzátette: "valamennyi egykori kommunista EU-tagországnak tudnia kell, hogy a szolidaritás nem egyirányú utca". Az EU sokat segített ezeknek a tagállamoknak a kommunizmus politikai és gazdasági következményeinek felszámolásában, így "máig sok pénzt kapnak" az uniós strukturális alapokból.



"Most nekik is szolidaritást kell tanúsítaniuk" - mondta Antonio Tajani.



Arra kérdésre, hogy el tudja-e érni érveivel Orbán Viktor magyar kormányfőt, aki ugyanúgy a jobbközép pártokat összefogó Európai Néppárthoz tartozik, mint ő, az EP elnöke azt mondta, hogy folytatni kell a meggyőzésre irányuló munkát, "ami azt jelenti, hogy beszélnünk kell, beszélni, beszélni, beszélni".



Az Európai Néppárt "intenzíven tárgyal majd ezekről a kérdésekről, Orbánnal is" - mondta a pártcsoporthoz tartozó Antonio Tajani.



A magyar és a szlovák kormány 2015 decemberében fordult keresettel az Európai Bírósághoz a 120 ezer menedékkérő áthelyezését célzó, kötelező jellegű mechanizmus ügyében, amelyet az uniós belügyminiszterek minősített többségi szavazással, mások mellett Magyarország és Szlovákia ellenkezése dacára fogadtak el néhány hónappal korábban. A keresetet múlt szerdán kihirdetett döntésében elutasította a luxembourgi székhelyű testület.



Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken a Kossuth Rádióban kijelentette, hogy a bíróság ítéletét tudomásul kell venni, de ez nem ok arra, hogy Magyarország megváltoztassa bevándorláspolitikáját, és nem fogja engedni, hogy Magyarországot "bevándorlóországgá" változtassák.

MTI