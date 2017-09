Szijjártó: kudarc és zsákutca az EU kvótaprogramja

2017. szeptember 13. 11:44

Kudarcnak és zsákutcának nevezte a menekültek belső elosztását célzó európai uniós kvótaprogramot a Financial Timesnak adott nyilatkozatában Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter a londoni gazdasági napilap online változatában szerdán megjelent interjúban kijelentette, hogy Magyarország két éve pontosan ugyanazt mondja: a kötelező kvótarendszer veszélyes, betarthatatlan, és ellentmond a józan észnek.



A Financial Times felidézte, hogy Angela Merkel német kancellár előző nap egy német lapnak adott interjúban kijelentette: "nem lehet elfogadni, hogy egy kormány azt mondja, őt nem érdekli az Európai Bíróság ítélete".



Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban a londoni lapnak azt mondta: a magyar kormány komolyan veszi Merkel nyilatkozatát és az Európai Bíróság által a kvótaperben hozott ítéletet egyaránt, de a bírósági végzés nem teremtett jogi kötelezettséget Magyarország számára. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország helye az EU-ban van, és ezt senki nem kérdőjelezheti meg.



Hozzátette: az Európai Bíróság ítélete nyomán további jogi viták lesznek a kvótadöntés tartalmáról.



Szijjártó Péter szerint a kvótarendszer teljesítési rátája eddig 25 százalékos, így igazságtalan Magyarországot hibáztatni a siker elmaradásáért.



Az ukrajnai oktatási törvényről szólva kijelentette: Magyarország minden diplomáciai erőforrását beveti az ukrajnai kormány célkitűzéseivel szemben a nemzetközi szervezetekben, mivel Magyarország számára megdöbbentő a kisebbségi jogok ilyen jellegű csorbítása. "Nem tartom túlságosan európainak, hogy 11 éves kortól megvonják az anyanyelvi oktatáshoz fűződő jogot" - fogalmazott Szijjártó Péter a Financial Timesnak nyilatkozva.



"Oly sok európai politikus veti fel a jogállamiság kérdését a közép- és kelet-európai országokban - izgatottan várom, hogy ezek a politikusok most kifejezést adnak-e ugyanezen aggályaiknak ezzel az Európa-ellenes törvénnyel kapcsolatban" - mondta a brit lapnak a külgazdasági és külügyminiszter.

MTI