Migránsokkal szembeni bánásmód - feljelentés

2017. szeptember 13. 11:51

Menekültek megsegítését támogató civil szervezetek feljelentést tettek Theo Francken belga menekültügyi és migrációs államtitkár, Philippe Close, Brüsszel főpolgármestere és Bernard Clerfayt, a főváros Schaerbeek kerületének polgármestere ellen migránsokkal szemben tanúsított, szerintük embertelen és megalázó bánásmód miatt - közölte a La Libre Belgique című belga napilap szerdán.

Az összesen több száz tagot számláló, francia ajkú - vallóniai - civil szervezetek Brüsszel Északi pályaudvarán és a közelében fekvő Maximilien parkban és környékén sátortáborozó emberek ellenőrzésére indított, egyre sűrűsödő rendőrségi akciók miatt nyújtottak be keresetet.



A civilek a mindennapossá vált intézkedések "kegyetlenségét" nehezményezik. Véleményük szerint zaklatásnak számít a kilátástalan helyzetben lévő, gyakran rossz egészségügyi állapotú emberek erőszakos, több esetben "brutális" ellenőrzése. A kiszolgáltatott, főként Afrikából és a Közel-Keletről származó migránsok sorozatos megaláztatásnak, önkényes letartóztatásnak és megfélemlítésnek vannak kitéve - írják.



Mint írták, az intézkedő rendőrök elkobozzák az ellenőrzés elől a helyszínről elmenekülők hátrahagyott sátrait, hálózsákjait, ruháit, amelyeket a civilek bocsátottak a több mint 500, hónapok óta közterületen élő rászoruló rendelkezésére.



Brüsszel Északi pályaudvarán és a közelében fekvő Maximilien parkban több száz, főként Szudánból, Eritreából és a Közel-Keletről érkezett ember sátortáborozik hónapok óta. Legtöbbjük nem nyújt be menedékkérelmet Belgiumban, abban reménykedve, hogy Nagy-Britanniába távozhassanak.



A pályaudvar és a park környékén megsokszorozták a rendőri ellenőrzéseket, aminek eredményeképpen a múlt héten több mint száz, gyakran érvényes okmány nélkül illegálisan Belgiumban tartózkodó embert állítottak elő, köztük számos olyat is, akik felnőtt kísérő nélkül érkezett kiskorúnak mondták magukat.



Jan Jambon belga belügyminiszter a közelmúltban kijelentette: Belgium nem akar a franciaországi Calais-ban kialakult "dzsungelnek" is nevezett migránstábort Brüsszelben, ezért megerősíti az ellenőrzést a fővárosban. A Brüsszel közterületein táborozó migránsok körében egyre sűrűbben lefolytatott rendőrégi ellenőrzésekkel a hatóságok világossá kívánják tenni, hogy Belgium nem fogad be mindenkit, de akik kérik és rászorulnak, azoknak menedékjogot biztosít a nemzetközi jog előírásai szerint. Akik nem felelnek meg a feltételeknek, azoknak el kell hagyniuk az országot - hangsúlyozta a miniszter.



Theo Francken menekültügyi és migrációs államtitkár korábban kijelentette, a szövetségi kormány kiáll álláspontja mellett, és nem biztosít elhelyezést azoknak, akik nem nyújtanak be menedékkérelmet Belgiumban.

MTI