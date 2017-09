Kinevezte az államfő az új szlovák oktatási minisztert

2017. szeptember 13. 12:38

Andrej Kiska szlovák államfő kinevezte szerdán Robert Fico kormányának új oktatásügyi miniszterét, a szakmai jelöltnek tartott Martina Lubyovát, pontot téve ezzel a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) által augusztusban kirobbantott koalíciós válságra.

A válságot a kormánypártok a koalíciós szerződés hétfőn aláírt kiegészítésével zárták le.



Lubyovát - csakúgy mint elődjét, Peter Plavcant - az SNS jelölte a minisztérium élére. Plavcan augusztusban a koalíciós válság tetőpontján kényszerült távozásra, miután Robert Fico kormányfő - a tárcavezetőt az ellenzék és a sajtó részéről ért támadások miatt - felszólította az SNS elnökét, nyújtson be új jelölést az oktatásügyi miniszteri posztra.



Peter Plavcan még júliusban került támadások kereszttüzébe, miután kiderült, hogy a minisztériuma alá tartozó, a kutatási célokra szánt uniós támogatások elbírálását felügyelő ügynökség egyetlen nagy szlovákiai felsőoktatási intézménynek sem ítélt meg anyagi forrásokat, ugyanakkor a dotációkból olyan cégek is részesültek, amelyek korábban nem foglalkoztak kutatással.



A botrány kirobbanása után a szaktárca leállította az uniós pénzek kifizetését, vizsgálatot indított az ügyben, illetve hasonló vizsgálatot kért az Európai Bizottságtól is, amely az eset miatt figyelmeztető levelet küldött Pozsonynak, és leállította az ilyen jellegű források folyósítását. Az ügyben jelenleg az európai korrupcióellenes hivatal és a szlovák Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) is vizsgálatot folytat.



Az új oktatásügyi minisztert, aki korábban a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) prognosztikai részlegének volt a vezetője, széles körben szakmai jelöltnek tartják.

MTI