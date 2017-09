Merkel nem hajlandó ismét vitázni Schulzcal

2017. szeptember 13. 12:46

Kihívta egy újabb televíziós vitára Angela Merkelt Martin Schulz, a német szociáldemokraták (SPD) kancellárjelöltje, de a hivatalban lévő kormányfő elutasította.

Martin Schulz a Bild című lapban szerdán ismertetett levelében azt írta Angela Merkelnek, hogy első televíziós vitájukon egy sor kérdés nem került elő. Kiemelte, hogy a kancellár is bírálta a "nagyon korlátozott témaválasztást", és ebben teljes mértékben egyetért vele.



Nem jutott elég idő a digitalizáció, a nyugdíjrendszer és az oktatási rendszer ügyére sem, pedig "a polgárok megérdemelnek egy átfogó vitát országunk jövőjének központi kérdéseiről", ezért újabb televíziós vitát kell folytatni a szeptember 24-i szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás előtt - írta az SPD-s kancellárjelölt, hangsúlyozva, hogy bármikor megtarthatják a szópárbajt, ő mindig készen áll.



Angela Merkel visszautasította a kihívást. A kancellár "örömmel vett részt" a vasárnapi televíziós vitán, úgy érzi, hogy a műsor "formátuma bevált", és ezzel lezártnak tekinti az ügyet - közölték szerdán pártja, a jobbközép CDU berlini központjában.



A tévévita volt az egyetlen kampányrendezvény, amelyen a két legnagyobb politikai erő, a CDU/CSU pártszövetség és az SPD kancellárjelöltje szemtől szembe ütköztette véleményét. A 90 perces adásban a migrációs válság ügye töltötte ki a legtöbb időt. A négy legnagyobb országos televízióban élőben közvetített műsor után készített gyorsfelmérések alapján Angela Merkel szerepelt jobban.



A műsor formátuma változatlan 2005 óta, amikor Merkel először indult a kancellári tisztségért. A szervezők az idén javasoltak számos újítást, a többi között szó volt arról, hogy amerikai mintára hívjanak meg nézőket a stúdióba, és legyen ismét két kancellárjelölti vita, mint 2002-ben, amikor a hivatalban lévő SPD-s kancellár, Gerhard Schröder és a választást végül elvesztő kihívója, a CDU/CSU-s Edmund Stoiber kétszer is megmérkőzött a kamerák előtt.



Angela Merkel képviselői azonban a műsorról folytatott tárgyalásokon elutasították a javaslatokat, és világossá tették, hogy csak egy vitáról lehet szó, és a kancellár azon is csak akkor vesz részt, ha minden marad a régiben.



A legutóbbi felmérések szerint a CDU/CSU országos választói támogatottsága 36-38 százalékos, előnye nagyjából 15 százalékpont az SPD-vel szemben, amely 21-24 százalékos támogatottsággal áll a második helyen.

MTI