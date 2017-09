Cseh hetilap: hazudik az EB a kerítések építéséről

2017. szeptember 13. 20:45

"Hazudik az Európai Bizottság, amikor azt állítja, hogy nem támogatja kerítések építését a tagállamok határain" - állítja a Reflex című cseh társadalompolitikai hetilap internetes oldalán szerdán megjelent írásában Viliam Buchert, a lap kommentátora.

A népszerű cseh hetilap szerint az Európai Bizottság politikája "néha nehezen érthető, és a maga módján olykor veszélyes is lehet". Emlékeztet: 2015-ben az Európába özönlő migránsok ellenőrizhetetlen hullámai kiváltotta káoszt Orbán Viktor kormányának az a döntése szüntette meg, hogy kerítést állít fel a magyar-szerb határon. "Egészen érthetetlen módon az Európai Bizottság most ezért bünteti Magyarországot. Más országokba azonban hasonló célokra mégis küld pénzeket" - szögezi le a szerző.

A 176 kilométer hosszú magyar-szerb határon felépített kerítés Európa ezen részén megoldotta az illegális migráció problémáját. Az európai szerződésekben is világosan szerepel, hogy a tagállamoknak kötelességük védeni az EU külső határait. Ezt korábban gyakran elhanyogolták, s erre a hibára Európa továbbra is ráfizet. A "magyar kerítés" elsősorban Ausztriának és Németországnak segített, de ez utóbbi most a "szolidaritást" kéri számon a magyaroktól. "Csakhogy az Európai Bizottság ebben az esetben valóban hazudik. A kerítésépítéseket az európai határokon hosszú ideje támogatja, pénzeli a közös kasszából" - írja a Reflex.

Felsorolja a konkrét példákat is: európai pénzekből épültek kerítések a három balti állam és Oroszország közti határokon, a szlovák-ukrán határon, illetve Görögország és Törökország közti szárazföldi határszakaszokon. 1995 és 2005 között kerítések épültek a spanyol-marokkói határon Ceuta és Melilla városok körül is. A költségek 75 százalékát az EU-alapokból állták. Ma az illegális migráció miatt kerítések vannak az EU-n belül is, például Ausztria és Szlovénia vagy Szlovénia és Horvátország közötti határokon is.

"Amennyiben tehát az Európai Bizottság igazságosan és szolidárisan kíván eljárni, támogatnia kellene a magyarországi kerítést. Álláspontjával azonban nem Budapest, hanem Brüsszel az, amely bomlasztja a megkövetelt európai egységet" - olvasható a cseh újságban.

Viliam Buchert szerint nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság azért bünteti Magyarországot, mert Orbán Viktor nem hallgat a Bizottságra, gyakran bírálja és elutasítja a migránsok kvóták szerinti befogadását. "A rosszalkodó magyaroknak ezért nem lesznek az EU többi tagállamainak lakosaival azonos körülményeik. Ez hatalmas hiba, amire Brüsszel később ráfizethet. Arra számítani, hogy ez segít Magyarországon megváltoztatni a kormányt, teljesen értelmetlen" - vélekedik a szerző. Az Orbán Viktor vezette Fidesz a jövő évi parlamenti választáson "egyértelműen újabb nagy győzelemre" számíthat - tette hozzá Viliam Buchert.

mti