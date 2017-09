Újabb tömeges evakuálások Oroszországban

2017. szeptember 13. 23:59

Oroszország több nagyvárosában szerdán is tömeges evakuálást kiváltó hamis bombariadók voltak. A hullám elérte Moszkvát is, a hatóságokhoz elrejtett pokolgépekről szóló névtelen telefonhívások érkeztek, amelyek miatt sajtóértesülés szerint több mint 50 ezer embert kellett az utcákra menekíteni.

A hamis bejelentések miatt, vasárnap óta, Vlagyivosztoktól Kalinyingrádig, nem hivatalos adatok szerint kéttucatnyi településen közintézményeket, pályaudvarokat, repülőtereket, piacokat, szállodákat, filmszínházakat és bevásárlóközpontokat kellett kiüríteni. Az evakuálás több tízezer embert érintett. Robbanószerkezetet egyelőre sehol sem találtak, de a riasztások miatt a mentőszolgálatok nagy erőket mozgósítottak.



A hatóságok eddig hivatalos állásfoglalást nem tettek közzé a "telefonos terrorizmus" ügyében, és Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője sem kívánta kommentálni a történteket.



"Ebben a kérdésben a szakszolgálataink illetékesek" - mondta újságíróknak.



Moszkvában a Gazeta.ru hírportál szerint szerda estig több mint 50 ezer embert kellett utcára menekíteni. Névtelen telefonhívások szerint 22 bevásárlóközpontban, köztük a GUM-ban és az AfiMall Cityben, négy pályaudvaron, három központi fekvésű szállodában, valamint a Nemzetközi Kapcsolatok Moszkvai Állami Egyetemén (MGIMO), a jogtudományi akadémián és a főváros egyes számú orvosi egyetemén kellett volna pokolgépnek robbannia. Az Interfax úgy tudja, hogy a Vörös térrel kapcsolatban is érkezett bejelentés.



Irkutszkban szerdán mintegy tíz, iskolákban, közlekedési csomópontokon és plázákban elhelyezett bombákra figyelmeztető hamis jelzés futott be. Hasonló hívásokat kaptak Petropavlovszk-Kamcsatszkijban, Habarovszkban, Tomszkban, Jakutszkban, Csitában, Abakánban, Blagovescsenszkben és Szaratovban is.



Moszkvában büntetőeljárás indult készülő terrortámadásokról szóló, tudatosan hamis bejelentés miatt, ismeretlen tettes ellen. Az elkövetőt öt évig terjedő szabadságvesztésre és egymillió rubelig (mintegy 4,5 millió forint) terjedő bírságra ítélhetik az okozott kár függvényében.



Az Interfax cseljabinszki hatósági forrásokra hivatkozva azt írta, hogy megalapozott feltételezés szerint "külföldről szervezett" spam-támadás zajlik. A TASZSZ hírügynökség kedden úgy értesült, hogy a hívásokat egy nemzetközi virtuális telefonközpont közbeiktatásával intézték, a RIA Novosztyi pedig az írta, hogy a hatóságok gyanúja szerint Ukrajnából érkezhettek a hamis riasztások.

MTI