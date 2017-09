Színházak éjszakája - Debrecen, Miskloc, Kecskemét

2017. szeptember 14. 14:21

Vásári komédiával indul a program Debrecenben

Idén is izgalmas programokkal várja nézőit a Színházak éjszakáján a debreceni Csokonai Színház, a rendezvénysorozat vásári komédiával indul - jelezte a teátrum sajtóreferense az MTI érdeklődésére.

Vajland Judit tájékoztatása szerint szeptember 16-án Kiss Gergely Máté és csapata gólyalábas vásári komédiájával indul az este a színház épülete mögötti téren. A homlokzati erkélyen először a színház énekkari tagjaiból alakult jazzformáció lép fel, majd az évad egyik fontos zenés produkciója, A Lutherek néhány dala hangzik el a főszereplők, Nagy Kíra és Biri Gergely tolmácsolásában.



A színház mögötti Ady parkban A pad című performanszot láthatják majd az érdeklődők: a szerelmi történet főszereplői Kubik Anna és Csikos Sándor, de az ominózus padon helyet foglal majd a társulat szinte valamennyi tagja.



A Színházak éjszakáján két nyílt próbára is bejuthatnak a látogatók: Visky Andrej rendező a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdetett drámapályázat nyertes pályaműve, a Menekülők próbáit tartja a nagyszínpadon, míg a karteremben maga a zeneszerző, a Virtuózokból jól ismert Szüts Apor és Gemza Péter rendező próbálja A hallei kirurgus című operát, amely Georg Friedrich Händel életébe enged bepillantást.



A színfalak mögé, akár a pincétől a padlásig is betekinthetnek az arra vállalkozók: Mészáros Ibolya, Janka Barnabás és Mercs János színművészek óránként tartanak majd színházbejárást. Megmutatják, hogyan működik a forgószínpad, a zsinórpadlás, vagy hogy miként jutnak le a zenészek a zenekari árokba, és hogy milyen ruhacsodákat rejt a jelmeztár labirintusa.



Különleges eseménynek nevezte Vajland Judit a Rivaldafényben a néző! című programjukat, amelyben Katona Gábor, a színház koreográfusa mozgástréningjén "önmagunkra vethetünk egy pillantást, sok-sok humorral". Erre a programra azokat is várják, akiknek egy fekvőtámasz is komoly kihívást jelent - tette hozzá.

Programok Miskolcon

Ismét megnyílik a Miskolci Nemzeti színház az érdeklődők előtt szombat este nyolc órától egészen éjfélig a Színházak éjszakáján: a teátrum valamennyi játszóhelyén, a Nagyszínházban, a Kamaraszínházban, a Csarnokban, a Játékszínben és a próbatermekben nyílt próbák, kulisszatitkok és meglepetések várják a színházbarátokat.

Az este zárásaként több mint félezren énekelnek majd együtt a Nagyszínházban - közölték a szervezők az MTI-vel.



A látogatók négy előadás próbáiba is betekinthetnek, meglesve a kulisszák mögötti világot és megismerkedve egy-egy darab készülésének különböző fázisaival.



Idén több rendhagyó elemmel bővült a program. A Nagyszínházban Cser Ádám zenei vezető a zenekari műhelytitkokba enged bepillantást, a festőtárban Béres Attila igazgató fogadóórát tart, az énekkari próbateremben Rákai András korrepetitor közös énektanulásra invitálja a csoportokat.



A színházak éjszakájának zárásaként a Nagyszínházban több, mint 500 ember énekli majd egyszerre a Marica grófnőből jól ismert "Ringó vállú csengeri violám" kezdetű slágert.

Gasztroszínházi előadással készül a kecskeméti Ciróka Bábszínház

Gasztroszínházi előadással kapcsolódik a kecskeméti Ciróka Bábszínház a színházak éjszakája országos programsorozathoz - közölte az intézmény igazgatója az MTI-vel.

Kiszely Ágnes elmondta: a színházak éjszakája eddig csak néhány vidéki helyszínnel bővült, amelyek közé most először Kecskemét is bekapcsolódott. Az alkalomra egy különleges előadást választottak, a teátrum udvarán ugyanis a Hírös Gasztroszínház egyik legújabb darabjával, a Keserű aszúval várják az érdeklődőket. A Ciróka Bábszínház ezzel az előadással kezdi meg a Pestiek a Budai utczában című felnőtt sorozatának 14. évadját.



Az előadásban egymással keveredik íz, illat, hang és mozdulat, miközben testközelből élvezhetjük a színész jelenlétét, a jelenetek közt pedig egy-egy finom falat ízét és a kiváló borok zamatát - fogalmazott az igazgató.



Sárosi Gábor, a Hírös Gasztroszínház igazgatója, egyben a darab rendezője elmondta: a Keserű aszú egy korábbi előadásuk, a Szép Ernő-történet nyomán készült Fiú, leány, bor második epizódja. Míg az előbbi két fiatal egymásra találását, kapcsolatuk kialakulását mutatja be, a mostani a párkapcsolat, az együttélés viszontagságait próbálja feltárni.



Kiemelte: az előadásban az egymást követő jelenetekben a világirodalom remekeiből összeállított páros szituációk jelennek meg. Az est során megpróbálnak rávilágítani arra, hogy mi az az értékrend, amitől két ember kapcsolata örökkévalóvá válhat.



Beszélt arról is, hogy az új előadásukban az egyre testesebb borokat, egyre sűrűbb és mélyebb belső konfliktusok követik, de nem feledkeznek meg a humor gyógyító erejéről sem. A több mint kétórás programban tehát kiváló borok és kiváló színészek dolgoznak össze. A női főszerepben Bata Éva lesz látható, aki kilenc éven át volt a Vígszínház egyik vezető színésznője, a férfi főszerepet pedig Bárnai Péter játsza, akit legutóbb A martfűi rém című filmben láthattunk - tette hozzá.



Sárosi Gábor hangsúlyozta, diákként mindketten a Kecskeméti Színjátszó Műhelyben kezdték pályájukat. Így az előadás különlegességeként említette azt is, hogy a két, ma már ismert színész 15 év után újra Kecskeméten játszhat együtt.



A Keserű aszú egy öt tételből álló borsor mellé készült, hiszen minden borkóstolót egy-egy jelenet követ. Mint mondta: az elmúlt évek bizonyították, hogy nagy igény van az új színházi formákra, amit a borkóstolóval egybekötött, interaktív gasztroszínházi előadás iránti meglepően nagy érdeklődés is alátámaszt.



A rendező szerint a vendéglátóhelyek egyre nyitottabbak, és különlegesnek találják, hogy kínálatuk mellé egy-egy, a megszokottól eltérő, összetettebb kulturális eseményt is kapcsoljanak. Ezáltal pedig az új élmény a színház és a gasztronómia "szorzataként" jön létre, ami már sokkal maradandóbb lesz a nézőkben is - tette hozzá.

MTI