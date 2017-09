Megkezdték telelésüket a jeladós fehér gólyák

2017. szeptember 15. 10:53

Megérkezett a Száhel-övezetbe a magyar jeladós fehér gólyák (Ciconia ciconia) többsége, de a Nílus-völgyet elhagyva már nehezen követhetők nyomon a GSM-hálózat lefedetlensége miatt - tájékoztatta az MTI-t a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programkoordinátora.

Papp Ferenc hozzátette: a tavasszal a legkorábban érkezők közé tartozó Báró nevű gólya már augusztus 21-én megérkezett Izraelbe, itt levált arról a csapatról, amelyikkel addig "utazott", másnap pedig már a megszokott telelőhelyén volt. A Nógrád megyei Őrhalom községben fészkelő madár rendszeresen Izraelben tölti a hideg hónapokat, így rövidebb utat tesz meg, mint az akár Afrika déli csücskéig, Fokföldig is vonuló fajtársai. A legmesszebbre eljutó gólyák őszi-téli vándorútjuk során húszezer kilométernyi utat is bejárnak, hiszen táplálkozás céljából kisebb-nagyobb kitérőket is tenniük kell.



Papp Ferenc elmondta, hogy a vonulás megkezdése előtt német és osztrák gyűrűs madarak mellett egy horvátországi gólya is felbukkant az Ipoly-völgyben, ami előbb észak felé kóborolt.



"A Ludány nevű fehér gólya Nógrádban utolsóként repült ki a fészekből, a vonulást augusztus 26-án kezdte meg. Délkelet felé vette az irányt egy nagyobb csapattal. Isztambul és Rodostó között érték el a Márvány-tengert, itt azonban a fiatal madár megállt az európai oldalon. Mivel későn repült ki, valószínűleg nem volt több energiája a vonulás folytatásához, nem tudott megerősödni sem az indulás előtt. Jelenleg egy legelőn, Isztambul közelében tartózkodik, egy autópálya mellett. Nem tudjuk, hogy folytatja-e még az útját. Akár át is telelhet ezen a környéken, mivel a Márvány-tenger partvidékén nem jellemzőek a szélsőséges éghajlati viszonyok" - fogalmazott a szakember.



Papp Ferenc hozzátette: áttelelő madarakra idén is számítani lehet. A spanyol gyűrűs, már hosszú évekkel óta Tokajban és környékén tartózkodó, Fülöp nevű gólya mellett Ásotthalom és Berettyóújfalu környékén is él ilyen példány.



A zömmel magyar jeladós madarak erről a linkről követhetők nyomon: http://jeladosmadarak.mme.hu/

MTI