Washington elért a diplomáciai erőfeszítések határáig

2017. szeptember 15. 22:47

Herbert McMaster amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó pénteken kijelentette: Észak-Korea jobb belátásra térítésében Washington elért a diplomáciai erőfeszítések határáig.

A nemzetbiztonsági tanácsadó Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövettel együtt részt vett a szokásos napi sajtóértekezleten a Fehér Házban, s ekkor fejtette ki álláspontját.



Herbert McMaster leszögezte: az észak-koreai válság kezelésére "van katonai megoldás". A nemzetbiztonsági tanácsadó hangsúlyozta az Észak-Korea ellen hozott szankciók szigorú betartásának és betartatásának fontosságát, de kétszer is kijelentette - ahogyan fogalmazott: "azoknak, akik a békés megoldásról beszélnek" -, hogy "a katonai megoldás lehetősége igenis az asztalon van", s amennyiben szükségesnek látszik, az amerikai kormány majd él is vele.



Az észak-koreai fegyverkezési verseny "a világ biztonsági problémáinak egyik legsürgetőbb és legveszélyesebb kérdése" - szögezte le McMaster. Egyúttal "életfontosságúnak" nevezte, hogy minden nemzet összefogjon és "a lehető legtöbbet megtegye" a probléma rendezése érdekében.



Nikki Haley ENSZ-nagykövet szintén a büntetőintézkedések fontosságát hangsúlyozta. Leszögezte, hogy a legutóbb hozott szankciók nyomán az Észak-Koreába irányuló kereskedelem 90 százaléka egyszerűen leáll majd.



Haley szólt Szíriáról is. Kifejtette, hogy az Egyesült Államok addig nem lesz elégedett, amíg Szíria nem válik stabil állammá. Ez viszont meglátása szerint addig nem érhető el, amíg Bassár el-Aszad elnök van hatalmon.



Az ENSZ-nagykövet bejelentette azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök az ENSZ-közgyűlés jövő heti ülésén mondandó beszédében a béke, a biztonság és a nemzetközi közösség összefogásának fontosságát hangsúlyozza majd.



A sajtóértekezleten kiderült az is, hogy az amerikai elnök az ENSZ-közgyűlés ülésszakán hétfőn Franciaország és Izrael, kedden Törökország és Afganisztán vezetőivel, valamint latin-amerikai politikusokkal találkozik, csütörtökön pedig megbeszélést folytat Dél-Korea és Japán vezetőivel, az ukrán elnökkel és a katari emírrel is.

MTI