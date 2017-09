A legmagasabb szintre emelték a brit terrorkészültséget

2017. szeptember 15. 22:57

A legmagasabb, kritikus fokozatra emelték péntek este Nagy-Britanniában a terrorkészültség szintjét. A döntést Theresa May miniszterelnök jelentette be. Közölte: az elhárító szolgálatok megítélése szerint nem lehet kizárni, hogy a londoni metróban péntek reggel elkövetett terrorcselekményt rövid időn belül újabb követheti.

Az intézkedés előzményeként a kelet-nyugati irányban közlekedő District Line metróvonal délnyugati elágazásának Parsons Green nevű állomásánál, egy metrószerelvényen pokolgépszerű szerkezet lépett működésbe a reggeli csúcsforgalom idején. Bár nem robbant fel, csak nagy erővel lángra kapott, a támadásban így is 29 ember megsérült, közülük 22-en kórházi ellátásra szorultak.



Egyikük állapota sem súlyos, a sérültek közül péntek estig nyolcat hazaengedtek.



Az elkövetőt a rendőrség továbbra is keresi.

A BBC-nek péntek este nyilatkozó szakértők szerint a készültségi szint emeléséről elsősorban azért születhetett döntés, mert a biztonsági hatóságok nem tudják, hogy van-e további robbanószerkezet az egyelőre ismeretlen tettes birtokában.



Nagy-Britanniában eddig a második legmagasabb terrorkészültségi fokozat volt érvényben, amely a hivatalos meghatározás alapján súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy nagy valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen.



Az ötfokozatú brit készültségi rendszer most életbe léptetett, legmagasabb, kritikus riasztási fokozatát akkor lehet elrendelni, ha az elhárító szolgálatok megítélése szerint küszöbönálló merénylet veszélye fenyeget.



A nagy-britanniai terrorfenyegetettség szintjéről a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) dönt, amely a kormánytól függetlenül működik. A kormány számára a terrorellenes törvény alapján kötelező a JTAC döntéseinek elfogadása.



A JTAC legutóbb a májusban elkövetett, 22 emberéletet kioltó manchesteri öngyilkos merénylet után léptette életbe a legmagasabb készültségi szintet, amely akkor öt napig volt érvényben.



A kritikus riasztási fokozat elrendelése lehetővé teszi, hogy a brit hadsereg segítséget nyújtson a rendőrségi munkához.



Theresa May a készültségi szint emeléséről szóló péntek esti bejelentésében elmondta: az intézkedés nyomán a rendőrség már kérte is a védelmi minisztertől a fegyveres erők segítségét. A brit kormányfő szerint egyes kiemelten védett helyszíneken a legmagasabb készültségi fokozat érvényének idejére a hadsereg egységei átveszik az őrzési-védelmi feladatokat a rendőrségtől.



May hozzátette: a londoni tömegközlekedési hálózaton és az utcákon az eddiginél nagyobb létszámban járőröznek majd fegyveres rendőri egységek.



Mark Rowley, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának parancsnoka nem sokkal a miniszterelnök bejelentése után, péntek esti sajtótájékoztatóján elmondta: annyi katonai segítséget kért a kormánytól, amennyi lehetővé teszi ezer fegyveres rendőr átirányítását az eddig általuk ellátott biztonsági őrizeti feladatokról "a megnyugtató jellegű" járőrözési feladatokra.



Rowley azt mondta: a nyomozóhatóságok "kiváló előrelépést" értek el a metróban elkövetett pénteki támadás hátterének felderítésében, a rendőrség többtucatnyi tanút hallgatott ki, és a lakosság 77 fotót és videofelvételt küldött be a rendőrségnek a merényletről.



Azzal kapcsolatban, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára a londoni metróban elkövetett támadást, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője úgy fogalmazott: mára "igencsak rutinszerűvé" vált, hogy az Iszlám Állam jelentkezik elkövetőként hasonló bűncselekmények után, függetlenül attól, hogy volt-e tényleges kapcsolata az elkövetővel.

MTI