Nézőpont - Az ellenzék tagadja a migráció veszélyét

2017. szeptember 16. 10:52

Deák Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője szerint a magyarországi ellenzéki, különösen balliberális pártok korábban tagadták, manapság pedig egyre kevésbé mernek beszélni a tömeges illegális migráció jelenségéről, annak veszélyéről.

Az elemző az M1 aktuális csatorna szombati műsorában azt mondta, hogy az ellenzéki pártok 2015-ben először tagadták a jelenséget, azt hangoztatták, hogy ez álprobléma. Voltak, akik azt mondták, bevándorlók ezreit kell befogadni. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke - aki még otthonába is befogadott migránsokat - azt mondta, szerinte a migráció jó Magyarországnak - említett példákat Deák Dániel.



Felhívta a figyelmet arra, hogy főként a balliberális pártok egyértelműen bevándorláspárti, befogadó politikát képviseltek. Ehhez hasonlóan a balliberális politikusok a kötelező betelepítési kvóta kapcsán kialakult vitában is tagadták a jelenséget, és elfogadó álláspontot képviseltek.



Mindeközben a választópolgárok azt látták, hogy százezrével érkeztek az illegális bevándorlók, ez feszültségeket okozott az országokban, s európai uniós szintű probléma alakult ki.



Deák Dániel szerint emiatt az ellenzéki politikusok már nem mernek erről beszélni.



Azt viszont például az MSZP és a DK politikusai továbbra is tagadják, hogy a bevándorlás és a terrorizmus között kapcsolat van, márpedig a 2014 óta elkövetett halálos kimenetelű terrorcselekmények mindegyikét bevándorlók vagy bevándorló hátterű emberek követték el - hangoztatta Deák Dániel, hozzátéve: az e tényeket tagadó politikusok a valósággal mennek szembe.



A Nézőpont kutatója szerint az, hogy az MSZP történelmi mélyponton van, az is nagymértékben annak következménye, hogy a szocialisták bevándorláspárti politikát képviselnek.



Deák Dániel kitért arra is, hogy a Jobbik érdekes pályát járt be az illegális bevándorlás kapcsán. Kezdetben Vona Gábor, a Jobbik elnöke volt a leginkább bevándorlásellenes politikus. Később viszont az alaptörvény-módosítást is "megpuccsolta", s azt mondta, pár ezer ember befogadásán el is lehetne gondolkodni. Mindezek a Jobbikon belül feszültséget eredményeztek, szavazóik pedig elbizonytalanodtak - fejtette ki az elemző.

MTI - M1