Londoni merénylet - Őrizetbe vettek egy fiatal férfit

2017. szeptember 16. 12:17

Őrizetbe vettek szombaton egy 18 éves férfit a londoni metróban előző nap elkövetett merénylettel összefüggésben.

A londoni rendőrség szombati közleménye szerint a fiatal férfit a délkelet-angliai Dover kompkikötőjében vette őrizetbe a kenti rendőrség, a terrorellenes törvény alapján. Az illetőt egyelőre egy helyi rendőrőrsön tartják fogva, de "megfelelő időben" Londonba viszik.



Neil Basu, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese és országos terrorelhárítási tevékenységének koordinátora a közleményben a nyomozás szempontjából "nagy jelentőségűnek" minősítette a az őrizetbe vételt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a rendőrség elégedett a vizsgálat eddigi eredményeivel, de a nyomozás folytatódik, és a brit terrorkészültségi szint továbbra is az előző este életbe léptetett legmagasabb, kritikus szinten van.



Hozzátette: a hatóságok "ez idő szerint nem változtatnak" a meghozott védelmi intézkedéseken, amelyek célja az, hogy pótlólagos fegyveres rendőri egységek csatlakozhassanak a járőrszolgálatokhoz.



Basu közölte, hogy a nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség egyelőre nem tesz közzé részleteket az őrizetbe vételről.



A kritikus terrorkészültségi fokozatot péntek este léptette életbe a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC), amely a kormánytól függetlenül működik. A kormány számára a terrorellenes törvény alapján kötelező a JTAC döntéseinek elfogadása.



Az intézkedés előzményeként a londoni District metróvonal délnyugati végének Parsons Green állomásánál egy metrószerelvényen pokolgépszerű szerkezet lépett működésbe a péntek reggeli csúcsforgalom idején. Bár a szerkezet nem robbant fel, csak nagy erővel lángra kapott, a támadásban a Scotland Yard szombati adatai szerint így is 30 ember megsérült.



Egyikük állapota sem súlyos, és szombaton már csak hárman voltak közülük kórházban.



A legmagasabb, kritikus riasztási fokozat elrendelése lehetővé teszi, hogy a brit hadsereg segítséget nyújtson a rendőrségi munkához.



Theresa May miniszterelnök a készültségi szint emeléséről szóló péntek esti bejelentésében elmondta: az intézkedés nyomán a rendőrség már kérte is a védelmi minisztertől a fegyveres erők segítségét. A brit kormányfő szerint egyes kiemelten védett helyszíneken a legmagasabb készültségi fokozat érvényének idejére a hadsereg egységei átveszik az őrzési-védelmi feladatokat a rendőrségtől.



May hozzátette: a londoni tömegközlekedési hálózaton és az utcákon az eddiginél nagyobb létszámban járőröznek majd fegyveres rendőri egységek.



Mark Rowley, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának parancsnoka nem sokkal a miniszterelnök bejelentése után elmondta: annyi katonai segítséget kért a kormánytól, amennyi lehetővé teszi ezer fegyveres rendőr átirányítását az eddig általuk ellátott biztonsági őrzési feladatokról "a megnyugtató jellegű" járőrözési feladatokra.



A Scotland Yard szombati beszámolója szerint a hadsereg egységei egyebek mellett a polgári nukleáris létesítmények őrzését veszik át a kritikus készültségi szint időtartamára a külön e célra létrehozott fegyveres rendőri alakulat, a Civil Nuclear Constabulary (CNC) tagjaitól, akik így bekapcsolódhatnak az emelt szintű járőrözési feladatok ellátásába.

MTI