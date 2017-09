Határzárról is szó volt az olasz-líbiai egyeztetésen

2017. szeptember 16. 16:21

A Líbia déli határán át érkező migráció feltartóztatása, valamint az ott tervezett határzár megépítése is témája volt az olasz és líbiai kormány közötti egyeztetésnek Rómában - jelentette a szombati olasz sajtó.

A líbiai migrációs helyzetről szóló pénteki találkozón mindenekelőtt az afrikai ország déli térségének határvédelme szerepelt napirenden. A déli határon lépnek be Líbiába a közép-afrikai államokból érkező migránsok tízezrei, akik Líbián keresztül Európába akarnak eljutni.



A líbiai fél hangsúlyozta, hogy az EU és Olaszország eddigi intézkedései az utóbbi hónapokban 35 százalékkal csökkentették a szomszédos Nigerből érkezők számát. Az EU az ENSZ-szel közösen a közép-afrikai államok humanitárius-gazdasági segítésével igyekszik megfékezni az innen induló migrációt. Olaszország a dél-líbiai térség városaival és törzseivel kialakított együttműködéssel dolgozik az itt húzódó határ védelmének erősítésén.



A római belügyminisztériumban tartott megbeszélés a két ország között az utóbbi hónapokban rendszeressé vált migrációs egyeztetés újabb találkozója volt. Az olasz felet Marco Minniti belügyminiszter képviselte, valamint jelen voltak az olasz védelmi tárca képviselői is, a líbiai delegációt az észak-afrikai ország nemzeti egységkormányának belügyminiszter-helyettese vezette. A találkozón részt vett az Európai Bizottság és az ENSZ küldöttsége is.



Az Il Giornale című olasz napilap értesülései szerint a találkozón szó volt egy 100 fős olasz csendőrkontingens missziójáról is Líbia déli térségében. A kontingens - amelynek indulását az olasz parlamentnek meg kell szavaznia - feladata a dél-líbiai határőrség kiképzése, az itt szolgáló ENSZ-munkatársak védelme, valamint egy elektronikus határzár megépítése lenne.



Az újság emlékeztetett, hogy a Líbia déli részén felállítandó "kerítés" régi tervnek számít, a líbiai fél még Moammer Kadhafi utolsó évében, 2011-ben rendelte meg az olasz Finmeccanica cégtől 300 millió euróért, amelyet ki is fizettek. A videokamerákkal, szenzorokkal és drónokkal felszerelt határzár vonalát már kijelölték a sivatagban - írta az Il Giornale.



Az olasz-líbiai találkozó résztvevői hatékonynak minősítették Líbia északi határának - vagyis a tengerpartoknak - az ellenőrzését, amelynek keretében a líbiai parti őrség július óta már 13 500 embert mentett ki a tengerből.



Ami a líbiai migránstáborokat illeti, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 7500 embert tudott a táborokból visszajuttatni hazájába, és év végéig legalább 15-20 ezerre akarják emelni a számukat. Az ENSZ humanitárius szervezetei több mint 650 látogatást tettek a líbiai táborokban, és az itt fogva tartottak közül már mintegy ezren részesültek nemzetközi védelemben.

MTI