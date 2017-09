Miniszterelnök-jelöltet választ az Öt Csillag Mozgalom

2017. szeptember 16. 21:05

Megkezdődött az Öt Csillag Mozgalom (M5S) nevű olasz ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltjének kiválasztása: hétfőig lehet jelölteket állítani a mozgalom honlapján, s a győztes nevét szeptember 23-án teszik közzé - jelentette be Beppe Grillo, az M5S vezére szombaton.

Miniszterelnök-jelöltet bárki állíthat az M5S honlapján regisztrált tagok közül. Személyenként csak egy jelöltet lehet állítani.



Jelölt bárki lehet, az egyetlen feltétel az, hogy semmilyen más pártnak ne legyen egykori vagy jelenlegi tagja, valamint az, hogy korábban nem indulhatott választáson más párt színeiben.

A jelöltállítás határideje hétfő déli 12 óra.



Ezt követően az M5S honlapján regisztrált személyek online szavazhatnak a jelöltekre. Eredményhirdetés szeptember 23-án lesz az ellenzéki párt szeptember 22. és 24. között Riminiben esedékes országos találkozóján. A legtöbb szavazatot szerző jelölt lesz a párt miniszterelnök-jelöltje a tavaszi olasz parlamenti választásokon. A miniszterelnök-jelölt szeptember 23-án bemutatja választási programját is.



Esélyesnek Luigi Di Maio, az M5S 31 éves politikusa, a római képviselőház alelnöke mutatkozik, aki Facebook-oldalán jelentette be, hogy jelölteti magát az M5S színeiben.



Az M5S új szabályzata szerint a párt miniszterelnök-jelöltje egyben az Öt Csillag Mozgalom új vezetője is lesz. Ez azt jelenti, hogy a mozgalomból lett párt eddigi vezére, a 69 éves Beppe Grillo visszavonul az M5S éléről.



A 2009-ben párttá alakult M5S a legutóbbi, 2013-as parlamenti választásokon indult először, és akkor több mint 25 százalékkal a legnagyobb politikai erőnek bizonyult. Kormányt azonban nem tudott alakítani, mivel nem volt hajlandó semmilyen más párttal koalícióra lépni.



2016-ban az M5S jelöltje, Virginia Raggi lett Róma főpolgármestere. A jelenlegi felmérések szerint az M5S több mint 26 százalékkal továbbra is a legnagyobb olasz pártnak számít. Luigi Di Maio hangsúlyozta, hogy az M5S készen áll Olaszország kormányzására, de sok függ a párt szereplésétől a november 5-i szicíliai tartományi választásokon.



Az olasz sajtó nem zárja ki, hogy ha az M5S a következő parlamenti választásokon ismét elsőként fut be, az Északi Ligával köthet szövetséget a kormányalakítás érdekében.

MTI