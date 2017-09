NB1 - Magabiztos Fradi-győzelem Kispesten

2017. szeptember 16. 22:41

A Ferencváros a remek formában futballozó Varga Roland duplájának is köszönhetően 3-1-re nyert a címvédő Budapest Honvéd otthonában szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójában.

OTP Bank Liga, 9. forduló:

Bozsik Stadion, 4423 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Lanzafame (33., 11-esből), illetve Varga R. (6., 47.), Paintsil (69.)

sárga lap: Lanzafame (42.), Kabangu (82.), illetve Botka (32., 72.), Otigba (81.)

kiállítva: Botka (72.)



Budapest Honvéd: Gróf - Baráth, Lovric (Danilo, 63.), Bobál D. (Holender, 83.), Latifu - Kamber, Gazdag, Banó-Szabó, Nagy G. (Kabangu, 76.) - Lanzafame, Eppel



Ferencváros: Dibusz - Botka, Otigba, Blazic, Pedroso - Gorriaran, Spirovski, Varga R. (Moutari, 86.), Paintsil (Leandro, 77.), Lovrencsics G. (Böde, a szünetben) - Priskin



A címvédő és a kupagyőztes összecsapásán a vendégek a kilencedik bajnoki találkozóján kilencedik gólját szerző Varga Roland jóvoltából kerültek gyorsan előnybe. A bajnok Honvédot nem törte meg a gyorsan kapott gól, próbálta nyomás alá helyezni ellenfelét, Gazdag Dániel révén pedig a kapufát is eltalálta. A kispesti fölény a félidő közepén góllá érett, a hazaiaknál is a gólfelelős, Davide Lanzafame volt eredményes 11-esből.



A második félidőt is egy gyors Varga-találat nyitotta, akárcsak az elsőnél, Bobál Dávid ezúttal is határozatlan volt a saját kapuja előtt. Nem sokkal később rövid időre nagy lett az ijedtség a kispadoknál, amikor Bobál és Botka Endre összefejelése után utóbbi egy pillanatra elveszítette az eszméletét.

Aztán hosszú eseménytelen percek után egy gyors jobb oldali támadás végén Paintsil gyakorlatilag el is döntötte a találkozót. Az utolsó bő negyedórát az ex-kispesti Botka kiállítása miatt emberelőnyben futballozhatta végig a Honvéd, de az eredmény nem változott.

Vasas FC-Videoton FC 3-1

Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-0

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Debreceni VSC 0-1

Diósgyőri VTK-Paksi FC 2-4

Swietelsky Haladás-Újpest FC 1-0

Budapest Honvéd-Ferencváros 1-3



A tabella:

1. Videoton FC 9 6 2 1 20-10 20 pont

2. Ferencvárosi TC 9 4 4 1 20-10 16

3. Budapest Honvéd 9 4 3 2 16-14 15

4. Debreceni VSC 9 4 2 3 13-8 14

5. Puskás Akadémia 9 4 2 3 15-13 14

6. Vasas FC 9 4 1 4 13-15 13

7. Diósgyőri VTK 9 3 3 3 15-17 12

8. Paksi FC 9 2 4 3 16-18 10

9. Újpest FC 9 2 4 3 11-13 10

10. Swietelsky Haladás 9 3 - 6 7-18 9

11. Mezőkövesd Zsóry FC 9 2 2 5 10-18 8

12. Balmaz Kamilla 9 1 3 5 11-13 6





A 10. forduló programja:

szeptember 23., szombat:



Vasas FC-Swietelsky Haladás, Szusza Ferenc Stadion 18.00

Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 18.00

Paksi FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 18.00

Debreceni VSC-Puskás Akadémia 18.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 18.00

Videoton FC-Budapest Honvéd, Felcsút 20.30

MTI