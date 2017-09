Davis Kupa - Eső miatt csúszik a kezdés

2017. szeptember 17. 14:44

Az eső miatt csúszik a kezdés a Magyarország-Oroszország tenisz Davis Kupa-osztályozó vasárnapi zárónapján.

A 2-1-es hazai vezetésről folytatódó párharc negyedik mérkőzését eredetileg 14.30 órára tűzték ki, ám magyar szövetség kora délután arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a folyamatos csapadék miatt leghamarabb 16 órakor rajtolhat el a Fucsovics Márton-Karen Hacsanov találkozó. Ezt követi majd Balázs Attila és Andrej Rubljov összecsapása.



Mivel a Kopaszi-gát parkolójában áll a víz, a szervezők arra kérik a szurkolókat, hogy a Müpa parkolójában hagyják az autóikat, ahonnan különbuszokkal juthatnak el a Davis Kupa helyszínére.



Ha a magyarok a hátralévő két egyes meccsből egyet megnyernek, akkor 1996 után ismét visszakerülhetnek a 16-os elitet felvonultató világcsoportba.

Fáradt, de elszánt a magyar csapat

Fucsovics Márton és Balázs Attila boldogan, de kissé fáradtan értékelte, hogy legyőzték Danyiil Medvegyevet és Konsztantyin Kravcsukot az oroszok elleni budapesti tenisz Davis Kupa-párharc szombati páros mérkőzésén, ezzel a magyarok már csak egy győzelemre vannak a világcsoportba jutástól.

Balázs Attila, aki pénteken 23 órakor még pályán volt, elmondta, sokat kivett belőle a Hacsanov elleni meccs: "Reggel alig bírtam kikelni az ágyból, de dolgozott az adrenalin, nagyon jól ki tudtuk használni az adódó kis lehetőségeket, és nem inogtunk meg a szervagémeknél" - elemezte a páros találkozót az MTI-nek, majd rátért a vasárnapi programra: "ezt az egy győzelmet iszonyatosan nehéz lesz megszerezni, bízom Marciban, hogy holnap az első meccsen fel tudja tenni a pontot az i-re".



Fucsovics Márton is elsőként a pénteki történéseket említette: "a mai meccs elején nagyon fáradt voltam, az első két szettben nem játszottam jól, de utána átestem a holtponton, ahogy szerintem Attila is". "Mindkettőnknek nagyon jól ment a szerva, Attila sokat segített nekem a hálónál a keresztbemozgásokkal" - mondta a magyarok éljátékosa, hozzátéve, a Hacsanov elleni meccs előtt szeretne legalább nyolc-kilenc órát aludni, és akkor harcra kész lesz.



Köves Gábor kapitány szerint főként annak köszönhető a szombati siker, hogy a kiélezett pillanatokban jobbak voltak a magyarok.



"Párosban gyakran csak néhány labdameneten múlik a győzelem, és a fontos pontok többségét ma mi nyertük meg" - mondta. "Nagyon jó százalékban hoztuk az adogatójátékainkat is, csak egyet vesztettünk el az egész meccsen. Ami a párharc 2-1-es állását illeti, a világranglistás helyezések közötti különbség eltüntethető a DK-ban, ha mindenki kihozza magából a maximumot, emellett az ellenfél picit gyengébb a szokásosnál. Marci ráadásul a tudása alapján top 100-as játékos, sok nagy csatát látott már, remélem, holnap is bebizonyítja, hogy helyén van a szíve."



Köves Gábor közölte, szerencse, hogy viszonylag rövid lett a páros mérkőzés, mert így a két magyar többet pihenhet a vasárnapi egyesek előtt.



Igor Kunyicin megbízott orosz kapitány szerint szoros szettekben dőlt el a meccs, s ezek alakulhattak volna másként is. "Nem éltünk a lehetőségeinkkel, kihagytuk a bréklabdákat, és a szervafogadásaink is gyengék voltak. A sorsdöntő pillanatokban a magyarok jobban koncentráltak" - jelentette ki a kapitány, aki a vasárnapi programról annyit mondott: "mindig csak a következő lépésre figyelünk, Hacsanovnak meg kell nyernie az első egyest". "Mindent meg fogunk tenni a bennmaradásért."



Danyiil Medvegyev is az elszalasztott lehetőségekről beszélt. "Nem kaptunk sok esélyt, a magyarok nagyon jól játszottak. A tegnapiak ismeretében nem lepett meg sem Márton, sem Attila teljesítménye. Bízom benne, hogy holnap mindkét meccs a miénk lesz" - jelentette ki.



A vasárnapi program 14.30 órakor kezdődik a Kopaszi-gáton.

MTI