Viharos szél és zivatarok miatt adtak ki riasztásokat

2017. szeptember 17. 16:44

Országszerte szél, sok eső, illetve heves zivatarok veszélyére figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A viharos szél miatt két dél-alföldi megyében másodfokú riasztásokat is kiadtak. Az érintett területeken a következő órákban 90 kilométer/órás széllökések is lehetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap délután az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint az erős szél miatt Békés és Csongrád megyében másodfokú, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú riasztások vannak érvényben.



Délután főként az ország keleti, délkeleti részein elszórtan várható zivatar, főleg délkeleten viharos szél, illetve jégeső kíséretében heves zivatar is lehet. A heves zivatarok miatt elsőfokú riasztásokat adtak ki, illetve adhatnak még ki a nap folyamán Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében.



Emellett helyenként - leginkább a keleti és északkeleti részeken - felhőszakadásra is kell számítani. Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében várható, hogy rövid idő alatt akár 20-30 milliméternyi csapadék is hullik.



Kitértek arra is, hogy késő délutánig, kora estig több hullámban várható nyugat felől csapadék. A Dunántúlon és a középső országrész egyes megyéiben területi átlagban jelentős csapadék is hullhat. A sok eső miatt Komárom-Esztergom megyére másodfokú, Budapesten és Pest, továbbá Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Nógrád és Veszprém megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



A meteorológiai szolgálat azt írta: estétől a csapadék egyre inkább északkelet felé szorul, majd késő este ott is megszűnik.

MTI