Csökkentették a brit terrorkészültségi szintet

2017. szeptember 17. 17:44

Csökkentették vasárnap a londoni metróban pénteken elkövetett merénylet után elrendelt legmagasabb, kritikus szintről a brit terrorkészültségi fokozatot. Ez azt jelenti, hogy az elhárító hatóságok már nem tartanak azonnali újabb támadástól.

Amber Rudd belügyminiszter vasárnap délután bejelentette: a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) a pénteki intézkedésig érvényben volt második legmagasabb szintre állította vissza a készültséget.



A JTAC a brit kormánytól függetlenül működik, és a kormány számára a terrorellenes törvény alapján kötelező a testület döntéseinek elfogadása.



A központ legutóbb a májusban elkövetett, 22 emberéletet kioltó manchesteri öngyilkos merénylet után léptette életbe a legmagasabb készültségi szintet, amely akkor öt napig volt érvényben.



A kritikus riasztási fokozat elrendelése lehetővé teszi, hogy a brit hadsereg segítséget nyújtson a rendőrségi munkához.



A legmagasabb készültségi szint mostani elrendelésének előzményeként a londoni District metróvonal egyik szerelvényén a tenisztornáiról híres délnyugati Wimbledon városrésztől nem messze pokolgépszerű szerkezet lépett működésbe a péntek reggeli csúcsforgalom idején. A szerkezet nem robbant fel, csak nagy erővel lángra kapott, de a támadásban így is 30 utas megsérült, egyikük sem súlyosan.



A rendőrség azóta két embert elfogott a merénylettel összefüggésben, és több helyszínen házkutatásokat kezdett.



Amber Rudd belügyminiszter vasárnapi nyilatkozatában "nagyon jelentősnek" nevezte az őrizetbe vételeket a nyomozás szempontjából.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a most ismét érvénybe lépett második legmagasabb riasztási szint is súlyos terrorfenyegetettséget jelent az ötfokozatú brit készültségi rendszer hivatalos meghatározása alapján, és azt tükrözi, hogy az elhárító hatóságok megítélése szerint nagy valószínűséggel kell számítani terrorcselekményekre Nagy-Britanniában.



Amber Rudd ennek alapján kérte a lakosságot, hogy ne éljen félelemben, de legyen éber.



Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárító ügyosztályának főparancsnoka a készültségi szint csökkentésének vasárnapi bejelentése utáni nyilatkozatában közölte: a vizsgálat nagy sebességgel folytatódik, és a hatóságok gyorsan haladnak a merénylet hátterének feltárásával.



Részletek nélkül elmondta azt is, hogy a rendőrségnek "egyre tisztább képe van" a robbanószerkezet elkészítésének módjáról.



Rowley szerint sok még a tennivaló, de az eddigi vizsgálat során kialakult világosabb összkép nyomán jutottak a JTAC szakértői arra a véleményre, hogy immár nem kell tartani azonnali újabb merénylettől, és így csökkenteni lehetett a pénteken elrendelt kritikus szintről a készültséget.



A Scotland Yard terrorellenes részlegének vezetője is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vasárnap újból érvénybe lépett riasztási fokozat meghatározása szerint is nagy a valószínűsége a terrortámadásoknak Nagy-Britanniában.



Rowley közölte azt is, hogy "gyakorlati és elővigyázatossági okokból" a hét elején még folytatódik a fegyveres egységekkel megerősített rendőri járőrözés, és a súlyos incidensek kezelésére kiképzett különleges alakulatok "erőteljes, jól látható jelenlétére továbbra is számítani kell" Londonban és országszerte, de az ehhez nyújtott katonai támogatást a hét során fokozatosan visszavonják.



A hadsereg egységei egyebek mellett a polgári nukleáris létesítmények őrzését vették át a kritikus készültségi szint elrendelése után a külön e célra létrehozott fegyveres rendőri alakulat, a Civil Nuclear Constabulary (CNC) tagjaitól, akik így bekapcsolódhattak az emelt szintű járőrözési feladatok ellátásába. Az intézkedés a Scotland Yard közlése szerint ezer fővel növelte a járőrfeladatokra átcsoportosítható fegyveres rendőri egységek létszámát.

MTI