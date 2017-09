Ellentmondó nyilatkozatok a baloldali összefogásról

2017. szeptember 18. 00:25

Alig egy nap telt el Botka László választmányi beszéde óta, és az Együtt, de még az MSZP elnöke is a szocialisták miniszterelnök-jelöltjével ellentétes nyilatkozatot tett. Botka szombaton az MSZP partnerei között a Liberálisok és a Párbeszéd mellett az Együttet is bemutatta, Juhász Péter pártjának elnökségi tagja vasárnap viszont azt állította, hogy nem is egyeztettek az MSZP-vel. Botka László szombaton azt is mondta, továbbra is elképzelhetetlen, hogy Gyurcsány Ferenc rajta legyen a közös listán. Molnár Gyula, az MSZP elnöke viszont vasárnap már úgy fogalmazott, hogy személyi kérdésekről akár az utolsó pillanatban is lehet dönteni.

Botka László szombaton a szocialisták választmányi ülésén beszélt arról, hogy kik lesznek az MSZP partnerei. A szövetségesek között a Párbeszédet, a Liberálisokat és az Együttet is felsorolta, hivatalosan viszont egyik párt sem erősítette meg, hogy összefogna az MSZP-vel.

Sőt, Botka László szavait az Együtt kevesebb mint 24 óra alatt cáfolta meg. Pataki Márton vasárnap már úgy fogalmazott: a szocialisták elutasítottsága miatt az MSZP-vel nem lenne értelme összefogni. Ráadásul szerinte Botka László egyszer már felültette őket, amikor elmaradt vele a találkozójuk.

És nem csak az Együtt gondolja így. A Gyurcsány Ferenc vezette DK szombaton szintén annak adott hangot, hogy szerintük a baloldali együttműködés eddigi sikertelenségéért kizárólag Botka László tehető felelőssé.

AZ MSZP és a DK egyébként is hónapok óta vitázik egymással. A két párt egyre feszültebb viszonyának az sem tett jót, hogy szombaton az MSZP választmányi ülésén a szövetségesként bemutatott politikusok között egyetlen DK-s képviselő sem volt. Sőt, Botka László ismét megüzente: egy esetleges közös listán a DK vagy Gyurcsány Ferenc nélkül indul, vagy sehogy.

Az MSZP elnökétől vasárnap az M1 stábja szerette volna megkérdezni, hogy Botka László szombati beszéde után lát-e még esélyt a Gyurcsány Ferenccel és a DK-val való együttműködésre. Molnár Gyula a szocialisták bojkottja miatt először megpróbált kitérni a kérdések elől.

Később viszont mégis kiállt az újságírók elé, akiknek Botka László szavai ellenére most azt mondta, lesz összefogás, és még Gyurcsány Ferenctől is idézett: „Azt is hallottam a DK elnökétől, hogy utolsó nap is lehet még bármin változtatni. Azt gondolom, hogy a konkrét ilyen típusú személyi kérdésekről a legvégén fogunk beszélni” – mondta.

Hasonlóan nyilatkozott korábban Gyurcsány Ferenc is. A DK elnöke azt mondta: az MSZP-nek előbb-utóbb be kell látnia, hogy a baloldali együttműködés nélküle nem megy.

hirado.hu - M1 Híradó