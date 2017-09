Helyreigazítást kért Czeglédy ügyvédje

2017. szeptember 18. 21:20

Júniusi letartóztatása óta most először hallatott magáról a szocialista Czeglédy Csaba. Az MSZP-s politikus ügyvédje most is csak azért kereste meg a Híradó szerkesztőségét, hogy helyreigazítást kérjen. Egy korábbi hírműsorból ugyanis azt sérelmezi, hogy a DiákÉSZ hány, az ügyben megkárosított diák képviseletét vállalta. Czeglédy Csaba képviselője azért az állításért nem kért helyreigazítást, hogy a politikus a gyanú szerint egy bűnszervezet tagja és hogy három milliárd forint adót csalt el.

A szeptember 13-ai Híradóban szó szerint az hangzott el, hogy „továbbra sem kapta meg elmaradt bérét az a csaknem ezer diák, aki az MSZP-s Czeglédy Csabához köthető munkaerő-közvetítő cégen keresztül vállalt munkát. Képviseletüket a DiákÉSZ vállalta fel”.

A hírben elmondták, hogy Czeglédy Csaba a gyanú szerint egy bűnszervezet tagjaként három milliárd forint adót csalt el. A Híradóban az is elhangzott, hogy a pórul járt diákokat képviselő szövetkezet elnöke szerint a szocialista politikus azt ígérte, a diákok mostanra megkapják a fizetésüket, ez azonban a mai napig nem történt meg.

Czeglédy Csaba képviselője most azt kéri, hogy a Híradóba az alábbi szöveget tegyék közzé:

„2017. szeptember 13. napján az M1 televíziós csatorna Híradó esti hírműsoraiban, valamint 2017. szeptember 14. napján az M1 televíziós csatorna Híradó Reggel című hírműsorában a Még mindig nem kapták meg elmaradt bérüket a Czeglédy-ügy károsultjai című médiatartalmakban valótlanul állították, hogy Továbbra sem kapta meg elmaradt bérét az a csaknem ezer diák, akik az MSZP-s Czeglédy Csabához köthető munkaerő-közvetítő cégen keresztül vállaltak munkát. Ezzel szemben a valóság az, hogy az iskolaszövetkezeti diákok érdekképviseletét ellátó Magyarországi Diákvállalkozásak Országos Érdekképviseleti Szövetségének, azaz a DiákÉSZ MTI Országos Sajtószolgálat által 2017. július 28. napján kiadott közleménye alapján Jelenleg 11 olyan károsult van, akik teljes mértékben tudták igazolni a követelésüket és ügyvédi meghatalmazást adtak a Fiák Ügyvédi lrodának, az őket ért kár összege mindösszesen 802 822 Ft.”

Czeglédy Csaba jogi képviselője a DiákÉSZ egy július 28-ai, vagyis a Híradó adásánál egy másfél hónappal korábban kiadott közleményére hivatkozik, amelyben az szerepel, hogy a szervezet összesen 11 károsult képviseletét vállalta. Azt írja: „evidencia, hogy 11 főt semmilyen értelmezésben nem lehet csaknem ezer főnek titulálni.”

Vagyis Czeglédy Csaba jogi képviselője azt nem kifogásolja, hogy ezer diák nem kapta meg fizetését, csupán azt, hogy hányukat képviseli a DiákÉSZ. Nem kér helyreigazítást azért az állításért sem, hogy a szocialista politikus a gyanú szerint egy bűnszervezet tagja. Azt a mondatot sem sérelmezte, hogy hárommilliárd forintos adócsalás gyanúja miatt folyik ellene eljárás és azt az állítást sem, hogy Czeglédy Csaba megígérte: a diákok mostanra megkapják a fizetésüket, ez azonban nem történt meg.

A DiákÉSZ elnöke ráadásul megerősítette az M1 Híradó stábjának: a szervezet által képviselt károsultak száma már szeptember elején is, vagyis a Czeglédy Csaba által sérelmezett hír elhangzásakor is több mint száz fő volt, és ez a szám azóta is minden nap nő.

Czeglédy Csaba június közepén került előzetes letartóztatásba. Azóta a hirado.hu is többször beszámolt arról, hogy a gyanú szerint 3 milliárd forint adót csalt el a munkaerőközvetítéssel foglalkozó Humán Operátor Zrt-n keresztül. A szocialista politikushoz köthető cég több mint ezer fiatalt károsított meg. Többségük azóta sem látott semmit abból a pénzből, amiért megdolgozott.

hirado.hu - M1 Híradó