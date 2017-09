A német szocdemek ismét elrontották kampányukat

2017. szeptember 18. 22:32

A német szociáldemokraták (SPD) 2009 és 2013 után ismét elrontották országos választási kampányukat a párt 2005-ben folytatott legendás kampányának vezetője szerint, aki úgy látja, a szeptember 24-i szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után az SPD nem halogathatja tovább a megújulást, amely a hanyatláshoz hasonlóan hosszú, évtizedes folyamat lehet.

Frank Stauss hétfőn Berlinben egy újságírókkal folytatott beszélgetésen felidézte, hogy az SPD a 2009-es Bundestag-választás előtt és 2013-ban is későn állított kancellárjelöltet - 2009-ben Frank-Walter Steinmeiert, 2013-ban Peer Steinbrücköt indították Angela Merkel ellen, és mindketten elbuktak -, így nem maradt elég idő a kampány előkészítésére.



Ezt a hibát sorban harmadszor követik el, a párt hosszú viaskodás után csak januárban tudta eldönteni, hogy ezúttal az Európai Parlament volt elnökét, Martin Schulzot indítja Merkel ellen, pedig egy kampányon legkésőbb a választás előtt egy évvel el kell kezdeni dolgozni - mondta a szakértő.



Frank Stauss válságos időszakban vezette az SPD országos választási kampányát; az SPD és a Zöldek közös kormánya (1998-2005) 2003-ban minden korábbinál nagyobb megszorításokat vezetett be a szociális ellátórendszerben, hogy az Európa beteg embereként emlegetett Németország visszaszerezze gazdasági versenyképességét, és az Agenda 2010 nevű reformprogram körüli konfliktusok miatt Gerhard Schröder kancellár 2005-ben előrehozott választásokat kezdeményezett.



A kampány elején, 2005 májusában az SPD 20 százalékpontos lemaradásban volt a Merkel vezette CDU/CSU jobbközép pártszövetséggel szemben. Az akkor már jó ideje tervezett és a jövőre orientált, határozott és bátor kampány révén a párt hajszál híján megelőzte vetélytársát, a szeptemberi választáson a szavaztok 34,2 százalékát gyűjtötte össze, míg a CDU/CSU 35,2 százalékot szerzett. Stausst azóta hősként tisztelik az SPD-ben.



A szervezettség nem minden, de alaposan felépített kampány nélkül nem lehet választást nyerni. Ez az SPD egyik fő gondja az idén - mondta a reklámszakember, aki azóta több tartományi választás kampányában dolgozott a szociáldemokratáknak, legutóbb tavaly Rajna-vidék-Pfalzban, ahol az SPD nagyjából 10 százalépontos hátrányból indult, és végül legyőzte Angela Merkel pártját.



Szerinte előre lehetett tudni, hogy a CDU/CSU negyedszer is Merkelt indítja a Bundestag-választáson, és biztosra lehetett venni, hogy az eredményekre építő, állagőrző, "klasszikus status quo kampányt" folytat majd. Erre kihívóként a jövőre összpontosító kampánnyal érdemes válaszolni, amely egy határozott programmal, egy "új elbeszéléssel" felmutatja a választók előtt, hogy 12 év után új kancellárra és szociáldemokrata vezetésű kormányra van szüksége az országnak. Ezzel szemben Schulz az óvodai ellátástól a nyugdíjrendszerig szinte mindenről beszél, de egyik elem sincs következetesen felépítve, így hiányzik a "sztori" a kampányból.



Súlyos gond, hogy az SPD csak a társadalmi igazságosság témájára összpontosít és elhanyagolja a "modernitás" ügyét, nincs válasza arra, hogy Németország miként használhatja ki a digitalizáció lehetőségeit - emelte ki Frank Stauss, hangsúlyozva, hogy a digitalizáció legalább annyira mély átalakulást jelent, mind az iparosodás, az indusztrializáció.



Szerinte kizárólag ennek tulajdonítható a Bundestagból 2013-ban kiesett FDP "feltámadása", a piacpárti, jobboldali liberális párt rátelepedett az elhagyott területre, az innováció és a modernség egyedüli letéteményeseként mutatja be magát a kampányban.



Azonban a kampányelemektől megtisztítva az FDP-nél, de még a Zöldeknél is az látszik, hogy nincs mondanivaló a jövőről, valamennyi párt a szélesebb értelemben vett biztonság témájával operál és az eddigi eredmények megőrzését ígéri.



Ez azért nagy baj, mert a német társadalom rohamosan öregszik, most először a választók több mint 50 százaléka 50 év feletti, az öregedő társadalmak pedig nem mindig a leginkább innovatívak, újítóak, pedig erre a képességre a digitalizáció korszakos átalakulása közben nagy szükség lesz - mondta Frank Stauss, aki szerint a következő Bundestag-választás fő témája a digitális forradalom lesz.



Hozzátette: akár kormányon marad, akár ellenzékbe kerül, az SPD-nek mindenképpen megújulásra lesz szüksége, a modern, demokratikus és szolidáris alternatíva pártjaként kellene felépítenie magát. Justin Trudeau kanadai kormányfő és Emmanuel Macron francia elnök példája is mutatja, hogy ez nem lehetetlen, de az új önazonosság megtalálása éppen úgy hosszú folyamat lehet, mint a hanyatlás - mondta Frank Stauss, rámutatva, hogy az SPD 2005 óta rendre 30 százalék alatti eredménnyel végez a Bundestag-választásokon, és tartományi szinten is egyre gyengül.



A többi között arról is beszélt, hogy a kampány végére kialakult helyzet nemcsak az SPD-nek, hanem Merkelnek is veszélyes. A CDU/CSU táborában sokan úgy gondolhatják, hogy a választás már "lefutott", ezért nem is érdemes elmenni szavazni. Így "klasszikus nagykoalíció utáni választási eredmény" várható, vagyis a kormánypártok gyengülnek - a CDU/CSU akár 36 százalékig süllyedhet a 2013-ban elért 41,5 százalékról -, a kisebb pártok pedig mind előretörnek.

MTI