Ankara ismét bekérette a német nagykövetet

2017. szeptember 18. 22:37

Ismét bekérették Németország ankarai nagykövetét a török külügyminisztériumba, a diplomáciai képviselet vezetője így alig két nap alatt másodszor tesz nem önkéntes látogatást a tárcánál - jelentették be hétfőn Berlinben.

Az ankarai nagyköveti tisztséget két éve ellátó Martin Erdmannt így már 17. alkalommal kéretik be a török külügyminisztériumba. Ez a gyakoriság "NATO-partnerek között szokatlan", és a török fél eljárása "figyelemre méltó módon világít rá a német-tötök kapcsolatok állapotára" - mondta Martin Schäfer külügyi szóvivő.



A nagykövetet legutóbb szombaton kérették be a török külügyminisztériumba, egy németországi kurd tüntetés miatt. Azt egyelőre nem tudni, hogy miért kérették be hétfőre is - mondta a kormányszóvivői tájékoztatón Martin Schäfer.



A Spiegel Online hírportál szerint az ok a német szövetségi parlament (Bundestag-) egy tavalyi határozata, amelyben népirtásnak minősítették az Oszmán Birodalomban 1915-ben elkezdett örményellenes vérengzéseket.



A német és a török kormány viszonya a tavaly nyári törökországi puccskísérlet óta folyamatosan romlik, a kapcsolatot konfliktusok egyre hosszabb sora terheli. Ezért a berlini vezetés júliusban irányváltást jelentett be, az eddiginél keményebb fellépést ígér, arra hivatkozva, hogy Ankara elfordul az európai értékekről.

MTI