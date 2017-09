Simicskó: a Soros-terv sok kárt okozhat az emberiségnek

2017. szeptember 18. 23:18

A "Soros-terv" nagyon rossz terv és sok kárt okozhat az emberiségnek, de ezt sokan nem látják, illetve nem akarják látni - mondta Simicskó István honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.

A honvédelmi miniszter szerint Brüsszelben képmutatás folyik: tudják, hogy mi történik, de nem mondják meg az igazságot sem a bevándorlóknak, sem az európai polgároknak.



Az Európai Unió többi között "spirituális válságban szenved" - jegyezte meg, hozzátéve, erre nem a bevándorlók jelentik a megoldást.



A miniszter megjegyezte: azt elfogadják, ha valakik úgy döntenek, be akarnak hozni bevándorlókat, de ezt Magyarországnak ne tegyék kötelezőnek, majd a közép-európai emberek és népek döntik el, hogy akarnak-e bevándorlókat.



Simicskó István kiemelte azt is, hogy Magyarország elsőként sorakozott fel a "frontvonalon", és hatékony válaszokat adott a tömeges illegális migrációra: a műszaki, jogi határzár mellett katonai, rendvédelmi együttműködéssel is védik a magyar és a schengeni határokat.



A miniszter szerint a tömeges migrációs helyzet kezelésében Közép-Európa példát mutat Nyugat-Európának, Brüsszelnek. Kitért arra is, hogy múlt héten a Közép-európai Védelmi Együttműködés keretében osztrák, magyar és cseh katonák tartottak nemzetközi határvédelmi gyakorlatot Ausztriában.



A miniszter elmondta: a gyakorlaton olyan, az illegális migrációhoz kötődő helyzetet szimuláltak, amelyben előbb kisebb hullámban, majd tömegesen érkeznek és egyre agresszívabban lépnek fel a migránsok, úgy, mint például a röszkei zavargásnál.



Simicskó István közölte, hogy az osztrák védelmi miniszterrel nagyon jó az együttműködés. Osztrák katonák jelenleg is segítik Magyarországi déli határainak védelmét.

MTI - M1