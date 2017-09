Az Evomedia az online hirdetési piac vezetője

2017. szeptember 19. 21:02

Az Evomedia értékesíti 2018. január elsejétől a New Wave Media Group Zrt. digitális termékeit is, így létrejön Magyarország legnagyobb elérésű, önálló online sales house-a.

Egyesül az ötödik legnagyobb hazai online sales house, az Evomedia, valamint a legnagyobb hazai elérésű online cégcsoport, a New Wave Media Group értékesítési csapata és portfóliója. Az Evomediát a jövőben is a közel 20 éves digitális hirdetésértékesítési tapasztalattal rendelkező menedzsmentje (Gazsó Gábor, Péli Árpád, Somogyi Péter) vezeti majd, a cég tulajdonosa pedig a New Wave Media Group lesz.

Gazsó Gábor, az Evomedia kereskedelmi igazgatója elmondta: „Nemzetközi és hazai trend, hogy erősödik a hirdetési piac koncentrációja. A nagy digitális szereplők közötti ilyen szoros együttműködésre azonban itthon még nem volt hasonló példa. Véleményem szerint ez a jövő, az új, egyesített portfólióval pedig elérés, inventory, innováció és fejlesztés terén is képesek leszünk ellépni a konkurensektől. Kiemelt hangsúlyt szánunk az online videóhirdetések, a branded content, a programmatic, valamint az adatokra épülő célzott megoldásoknak. Választ és alternatívát fogunk mutatni a hirdetőknek, hogy miért éri meg jobban számukra a mi portfóliónkban hirdetni az egyre nagyobb teret hódító nemzetközi szereplőkkel (Google, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat) szemben. Ehhez a megfelelő méretű portfólió mellett innovatívnak, gyorsnak és kreatívnak kell lennünk, amihez remek partnerre és csapatra találtunk a New Wave Media Groupban."

Matolcsy Ádám, a New Wave Media Group Zrt. tulajdonosa szerint egy kivételes lehetőségű együttműködés jön létre: „Az új, közös portfólió kivételes lehetőséget teremt mindkét fél számára. Az Evomedia menedzsmentje, értékesítési tapasztalata és innovatív gondolkodása garancia a sikeres működésre, remekül ki fogja egészíteni a New Wave Media Group kreatív hirdetési megoldásait, és a közös munka rendkívül sok fejlesztésnek ad teret. Nagyon bizakodó vagyok a lehetőségeket tekintve, számunkra és a hirdetők számára is új fejezet kezdődik a hazai online hirdetésértékesítésben, hiszen a legtöbb digitális márkát az Evomedia fogja kezelni."

Az Evomedia portfóliója jelenleg havonta 3,4 millió embert ér el és 308 millió oldalletöltéssel rendelkezik.* Hozzá tartoznak többek között az Árukereső, Használtautó, Autónavigátor, Hírkereső, Kapu, Sony csatornák online oldalai (AXN, Viasat, Sony Movie és Sony Max channel), Egyszervolt, Mesetv, Népszava, Faktor, Időjárás, Bálintgazda, Funzine, TraffiHunter, Harmonet, Urban-eve, Adó, Jogászvilág, Net.jogtar, HG, Múlt-kor, Nyugdíjguru, Gépnarancs, Gondola, Pcforum, Prog, Testbike, Lánglovagok, Konyhamester, Morzsafarm, Képtelenség, Zene, Videosmart, Kertvarázsmagazin, Nőinetcafé, Cafepress oldalak, továbbá az Optimusz, Massmail, Ego-media, Targetmax, Utazók, Lépéselőny eDM adatbázisok.

A New Wave Media hálózata havonta 4,4 millió felhasználót szólít meg és 453 millió oldalletöltést generál.* Hozzá tartozik az Origo, a Freemail, a Life.hu, a Videa, a Köpönyeg, a Travelo, a Reblog, a Welovebudapest, a Welovebalaton, a Szeretlekmagyarország, a Menetrendek, a VS.hu, a She.hu, a Newsfeed, az Üzletrész, az Origo Sport, a GP Hírek, a Hirado.hu, a Mediaklikk.hu, az M4sport.hu, a Tvpaprika, a SportTV, a Paramount Channel, a Minimax, a Nickleodeon, a Comedy Central, a MusicTV, a LifeTV, az Ozone TV, a Pcguru, a Soroztajunkie, a Szoftverbázis, a Sztaki Szótár, a Kvízpart, és az Adnetwork további 45 weboldala, valamint az Optimail eDM adatbázis.

Az együttműködés 2018. január elsejével lép életbe, az előkészítő munkálatok és a közös fejlesztések már zajlanak.

*Forrás: Gemius - DKT 2017/08(15+ belföldi közönség), Gemius Explorer szoftver

