Londoni metrómerénylet - Őrizetben egy újabb ember

2017. szeptember 20. 00:21

Őrizetbe vettek kedd este egy fiatal férfit a londoni metróban múlt pénteken elkövetett pokolgépes merénylettel összefüggésben - közölte a brit rendőrség. Ő a harmadik, akit a terrorcselekmény után indult országos nyomozás kezdete óta elfogtak.

A Scotland Yard kedden késő este jelentette be, hogy a 25 éves férfit nem sokkal korábban a walesi Newport városában vették őrizetbe a terrorellenes törvény alapján. Az akciót a londoni rendőrség terrorellenes parancsnokságának egységei hajtották végre a helyi rendőrséggel együttműködve.



A Scotland Yard - hivatalos nevén Metropolitan Police - a londoni rendőrség, de terrorellenes ügyosztályának műveleti hatásköre az egész országra kiterjed.



A Metropolitan Police beszámolója szerint az őrizetbe vétellel egy időben házkutatás is kezdődött egy helyi lakóépületben.



A merénylettel összefüggésben szombaton két embert vettek őrizetbe. Egy 18 éves férfit a délkelet-angliai Dover kompkikötőjének indulási csarnokában fogtak el. A brit sajtó meg nem erősített értesülései szerint a hatóságok őt gyanúsítják azzal, hogy elhelyezte a házi készítésű pokolgépet a londoni metrószerelvényen. Nem sokkal később egy 21 éves férfit vettek őrizetbe a nyugat-londoni Hounslow városrészben, a Heathrow repülőtér közvetlen közelében.



A rendőrségi akciók előzményeként a londoni District metróvonal egyik szerelvényén - a tenisztornáiról híres délnyugati Wimbledon városrésztől nem messze - pokolgépszerű szerkezet lépett működésbe a péntek reggeli csúcsforgalom idején. A szerkezet nem robbant fel, csak nagy erővel lángra kapott, de így is 30 utas könnyebben megsérült.



A terrorcselekmény után, péntek éjjel a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) a legmagasabb, kritikus szintre emelte a terrorellenes készültséget. Az intézkedés lehetővé tette, hogy a brit hadsereg segítséget nyújtson a rendőrségi munkához.



A kritikus riasztási szint nem egészen 48 óráig volt érvényben: a hatóságok vasárnap délután visszaállították a korábbi, második legmagasabb terrorkészültségi fokozatot. Ez azt jelenti, hogy az elhárító szolgálatok már nem tartanak azonnali újabb támadástól.



A három őrizetbe vett ember kilétéről a Scotland Yard eddig semmit nem árult el - az első kettőt a rendőrség hivatalos közleményei csak "A" és "B", a kedden elfogott harmadikat "C" személyként emlegetik -, de a brit sajtóhoz kiszivárogott, meg nem erősített értesülések szerint az elsőként elfogott fiatal férfi Irakból, a második Szíriából került Nagy-Britanniába, mindketten még gyermekkorukban.



Az ő lakóhelyükön az elfogásuk után kezdett házkutatások a Scotland Yard kedd esti közleménye szerint még mindig tartanak, és várhatóan a következő napokban is folytatódnak.

MTI