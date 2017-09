Rajoy felszólította a katalán kormányt

2017. szeptember 20. 23:31

A katalán kormány hagyjon fel törvénysértő tevékenységével, a referendumot nem lehet megtartani, az sosem volt legális - mondta szerda esti televíziós beszédében Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök.

"Ne haladjanak tovább, nincs semmilyen legitimitásuk hozzá, térjenek vissza a törvényhez és a demokráciához, ne okozzanak több problémát annál, amit eddig okoztak, hagyják, hogy a katalánok éljék az életüket békében, viták és félelem nélkül" - fogalmazott a kormányfő, és megjegyezte: még időben vannak, hogy elkerüljenek egy nagyobb bajt.



Mint mondta, Spanyolország, amely demokratikus jogállam, az elmúlt napokban és "különösen ma" megmutatta: rendelkezik a szükséges mechanizmusokkal és eszközökkel, hogy megvédje a törvényességet.



A spanyol kormányfő szavai szerint senki sem helyezheti magát a törvények fölé. Az engedetlenség "totalitárius cselekmény", és minden jogsértésre meglesz a "határozott, szigorú és arányos" válasz.



Azt is mondta, hogy megvédik az állampolgárokat ettől a "radikális sodródástól", hogy ne érje őket kár munkájukban, vállalkozásukban és az életükben.



Mariano Rajoy támogatásáról biztosította azokat a polgármestereket, ügyészeket, rendőröket és más közalkalmazottakat, akiket az elmúlt napokban fenyegetések, zaklatások értek, amiért elutasították, hogy megszegjék a törvényességet.



"Szavazni, ez a legkifejezőbb és legvilágosabb képe a demokráciának, de a történelem során sok nem demokratikus rezsim használta a szavazást arra, hogy legitimizálja magát" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a szavazás csak akkor szinonimája a demokráciának, ha azt a törvény tiszteletben tartásával teszik.



A miniszterelnök kitért arra is, hogy ő maga mindig kész volt a párbeszédre a katalán vezetéssel, de kizárólag törvényes keretek között, s erre továbbra is hajlandó.



A spanyol kormányfő nyilatkozatának idején több városban is ezrek tiltakoztak az utcákon amiatt, hogy a spanyol csendőrség a nap folyamán 41 katalán kormányzati hivatalban és más helyszínen házkutatást tartott, a spanyol alkotmánybíróság által felfüggesztett népszavazással kapcsolatos dokumentumokat keresve, s őrizetbe vett 14 magas rangú helyi tisztviselőt.



A Barcelonától mintegy 160 kilométerre fekvő Lleida városában például 8-10 ezer ember tiltakozott, Tarragonában ötezerre tették a tüntetők számát, míg Madridban a város főterének számító Puerta del Solon több mint ezren gyűltek össze, hogy kiálljanak a katalánok döntéshez való joga mellett.



A katalán rendőrség becslése szerint Barcelonában 40 ezren gyűltek össze a belvárosban a katalán kormány gazdasági tanácsosának hivatala előtt, és kulcsaik csörgetésével fejezték ki, hogy elutasítják a hatósági fellépést. "Szavazunk! Függetlenség!" - skandálták.



Ezen a helyszínen reggel óta folyamatos volt a tiltakozás, az első tüntetők nem sokkal azután érkeztek, hogy a csendőrség megkezdte a házkutatást az épületben.



Az Anubis névre keresztelt akció keretében a nap folyamán a Barcelona közelében található Bigues i Riells település egyik üzemcsarnokában mintegy 9 millió kinyomtatott szavazólapot foglaltak le.



Carles Puigdemont katalán elnök napközben rendkívüli kormányülést hívott össze, amelyet követően hivatalos televíziós nyilatkozatában úgy fogalmazott: "elutasítjuk és elítéljük a spanyol kormány totalitárius fellépését".



Mint mondta, a katalán kormányt olyan "agresszió" érte a spanyol kormány részéről, amely kívül esik a törvényes kereteken.



"A spanyol állam de facto felfüggesztette Katalónia önrendelkezését" - jelentette ki, egyúttal a katalán kormány támogatásáról és védelméről biztosított mindenkit, akit a hatóságok őrizetbe vettek.



A katalán elnök szavai szerint ez a demokrácia szégyene, a spanyol kormány pedig átlépte azt a határvonalat, amely elválasztja a totalitárius rezsimektől.



Carles Puigdemont azt is mondta: nem fogadják el a visszatérést a múltba, és azt sem, hogy ne hagyják dönteni őket a jövőről.



Megerősítette: október 1-jén szavaznak, "békés és masszív" választ adnak a spanyol kormánynak, addig azonban - mint mondta - "szilárdságra és nyugalomra" van szükség.

MTI