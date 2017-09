225. évfordulójára készül a kolozsvári magyar színház

2017. szeptember 21. 13:47

Fennállása 225. évfordulójára készül a Kolozsvári Állami Magyar Színház, mely ebből az alkalomból decemberben miniévad keretében mutatja be az elmúlt évek legsikeresebb előadásait.

Az évfordulóról Tompa Gábor színházigazgató beszélt a 2017-2018-as évad előadásairól szóló csütörtöki sajtótájékoztatón. Elmondta: a színháznak az idei naptári év hátralévő részére bizonytalan a finanszírozása, ezért év végéig csak egy bemutatóval készülnek. Ez Tony Kushner Angyalok Amerikában című drámája lesz, amelyet Victor Ioan Frunza román rendező visz színre.



A tervek szerint kétestés előadást készítenek, melynek a részei külön-külön is megnézhetők, mivel az ötórásra tervezett produkciónak az egyestés előadása túlságosan fárasztó lenne a nézők számára.



A 2018-as év első bemutatóján a kolozsvári magyar társulat új tagja, a spanyol Francisco Alfonsín kap rendezési lehetőséget. A Csehov szövegei nyomán készülő előadás címe: Regény nagybőgővel. Tompa Gábor elmondta, hogy a spanyol színész egy tavalyi mozgásszínházi produkcióban már bemutatkozott a kolozsvári magyar színházban. Az igazgató szerint jó hatással van a társulatra, ha a munkába bekapcsolódó más nemzetiségűek révén a közösséget új ingerek érik.



Folytatódik a filmrendezők számára felajánlott színházi rendezések sorozata. Tavasszal Adrian Sitaru román rendező az Illegitím című filmjének készíti el a színpadi változatát a kolozsvári magyar társulattal. Ezt követően Tompa Gábor rendezi a Los Putrefactos (a rohadtak) című előadást, melyet szürrealista álomként határoz meg a programtervezet. Az előadást a Salvador Dali, Federico García Lorca és Luis Bunuel által Madridban alapított folyóirat szövegeire épül.



Május elejére tervezik Mark Ravenhill Pool (no water) című drámája stúdiószínpadi előadásának a bemutatóját. Az előadást Radu-Alexandru Nica román rendező állítja színre. Szintén román rendező, Mihai Maniutiu rendezi Moliere Úrhatnám polgár című komédiáját.



Az évad utolsó előadása Frank Wedekind Lulu című nagyszínpadi produkciója lesz, amelynek rendezésére Eszenyi Enikőt kérték fel.



Tompa Gábor valószínűsítette, hogy a most kezdődő évadban bemutathatják a fiatal rendezők számára meghirdetett pályázat egyik kiválasztott projektjét. Az igazgató szerint kiváló ötletnek bizonyult a pályázat meghirdetése, mert a pályázók új, friss szempontokat hozhatnak be a kolozsvári színház világába.



Elmondta: 31 előadástervet nyújtottak be, amelyek közül négynek a színpadra vitelét vállalja a színház az elkövetkező évadokban, és további négy esetleges megvalósításáról még párbeszédet folytatnak a rendezőkkel.



Hozzátette: a rendezői koncepció eredetisége, erőssége, áttekinthetősége és kidolgozottsága szerint mérlegeltek, de a kolozsvári előadhatóság szempontjait, a produkciós költségeket is figyelembe kellett venniük. Végül Leta Popescu, Andrei Majeri, Ioana Paun és Porogi Dorka projektjeit választották ki. A rendezőkkel folytatandó tárgyalásokon dől el, hogy mikor mutathatják be a produkciókat.



Tompa Gábor arról is beszámolt, hogy a társulat két napja érkezett haza Szöulból, ahol a világ egyik legrangosabb színházi fesztiválján mutatták be a Silviu Purcarete által rendezett Iulius Caesart Shakespeare-től. Azt is elmondta, hogy bukaresti, gyergyószentmiklósi, oslói, bogotai, szarajevói, mexikói és kanári-szigeteki színházi fesztiválokra kaptak meghívást különböző előadásaikkal.



A színházigazgató arra is kitért, hogy folytatódik együttműködésük a budapesti Vígszínházzal. A kolozsvári társulat néhány produkcióját a budapesti közönségnek is megmutatják, Kolozsváron pedig a Vígszínház Pál utcai fiúk produkcióját nézheti meg a közönség.

MTI