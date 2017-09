Áder János: a vízválság háborúkhoz is vezethet

2017. szeptember 21. 22:59

A vízválság háborúkhoz is vezethet - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök New Yorkban, az MTI tudósítójának nyilatkozva csütörtökön.

Az államfő az ENSZ és a Világbank által életre hívott Vízügyi Elnöki Testület zárt tanácskozásán vett részt az ENSZ székházában. Az eszmecserén jelen volt António Guterres ENSZ-főtitkár és Jim Yong Kim, a Világbank elnöke is.



Áder János az MTI-nek elmondta: az ENSZ-főtitkár rövid helyzetértékeléséből kiderült, hogy amióta életre hívták a testületet, a vízválság nem hogy javult volna, hanem inkább romlott.



António Guterres felidézte azokat a világbanki adatokat, amelyek szerint több mint 2 milliárd embernek nincs megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvize, és 4 milliárd pedig nem jut hozzá megfelelő szanitációhoz. "Ezek nagyon drámai adatok" - tette hozzá.



Egyetértően idézte António Guterres megállapítását: "ha nem leszünk eredményesek a fenyegető vízválság megoldásában, akkor az háborús konfliktusokat is hozhat".



Áder János utalt is arra, hogy az elmúlt években sokszor, sok helyen sodródtak országok a háború szélére a kialakult vízválság miatt.



A probléma súlyát Áder János a konferencián felszólaló jordániai miniszter által elmondottakkal érzékeltette.



Jordánia, amely a világ második legszárazabb országa és hatalmas menekülthullámot volt kénytelen fogadni a közel-keleti konfliktus miatt, az ország GDP-jének öt százalékát költi az oda érkezett menekültek ellátására. "Ha ehhez hozzáadjuk a klímaváltozás következményeit, az egy főre eső víz radikális csökkenését, a folyók vizének elapadását és a társadalmi feszültség növekedését, akkor bizony látható, hogy egy ország részben a klímaváltozás, részben a klímaváltozás következtében kialakult migrációs hullám miatt nagyon súlyos konfliktussal kénytelen megküzdeni" - fogalmazott az államfő.



A köztársasági elnök leszögezte: ha a testületnek a még hátralévő szűk félévi munkája során sikerül tudatosítania azt, hogy a vízválság sokkal fenyegetőbb és sokkal hamarabb érezzük majd a hatását, mint a klímaváltozásét, akkor a testület munkája nem volt hiábavaló.



Áder János hangsúlyozta: "el kell érni azt is, hogy a vízügyi beruházásokról ne csak beszéljünk, hanem tudatosítsuk, hogy ez igenis, jó befektetési lehetőség".



Az államfő leszögezte: "ha mindehhez megfelelő politikai szándék és politikai támogatás is társul, akkor igenis, megtalálhatjuk azokat a finanszírozási forrásokat és formákat, amelyekkel csökkenteni lehet a vízválság kockázatait".



MTI