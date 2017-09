Két amerikai magyart tüntették ki

2017. szeptember 22. 09:26

Az amerikai magyarság két tekintélyes személyiségét tüntették ki New Yorkban csütörtökön, Áder János köztársasági elnök jelenlétében.

Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Áder János köztársasági elnök Papp Lászlónak a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata, Üsztöke Istvánnak pedig a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta.



A kitüntetéseket Áder János és hitvese jelenlétében Kumin Ferenc nagykövet, Magyarország New York-i főkonzulja adta át a főkonzulátus dísztermében, hosszasan méltatva a két kitüntetettet.



Papp László 1955-ben diplomázott Budapesten, majd építészként a Lakóterv vállalatnál dolgozott. 1956 októberében a vállalat Munkástanácsa elnökévé választották, s a forradalom bukása után az Egyesült Államokba emigrált, ahol építészként dolgozott. Tevékenységét a tekintélyes Americanism Medal kitüntetéssel is elismerték. Ezt az amerikai elnök adományozza azoknak, akik kimagasló szolgálatot tettek befogadó országuknak. Papp László alapító elnöke volt az Észak-amerikai Magyar Egyetemisták Szövetségének, tagja a Nyugati Magyar Tudományos Tanács tanácsadó testületének, a Magyar Tudományos Akadémiának pedig kültestületi tagja. Alelnöke az Amerikai Magyar Alapítványnak, elnöke a New York-i 1956-os Emlékmű Bizottságnak, amely 2016-ban felállította a magyar '56-os forradalom emlékművét New Yorkban.



Üsztöke István az '56-os forradalomban nyomdászként vett részt: egyike volt azoknak, akik kinyomtatták Budapesten az egyetemi ifjúság 12 pontját. A forradalom leverése után külföldre kellett menekülnie; 1956 novemberében hagyta el szülőföldjét. Az Egyesült Államokban csatlakozott a Magyar Szabadságharcos Nemzetőr Világszövetséghez. 1994-ben az Amerikai Magyar Televízió operatőre lett, majd elindította saját, magyar nyelvű televízióját.

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita Üsztöke István operatőr, a New York-i magyar nyelvű televízió alapítója és Papp László, a New York-i 1956-os Emlékmű Bizottság elnöke (b) Magyarország New York-i Főkonzulátusán 2017. szeptember 21-én. MTI Fotó: Bruzák Noémi



Papp István az ünnepség után az MTI-nek elmondta: következő nagy terve az, hogy emlékművet állítsanak Kossuth Lajos egyik leányának, Zsuzsannának. Kossuth Lajosnak mindkét lánya New Yorkban hunyt el. Egyik lánya, Emília síremlékét nemrégiben restauráltatta a magyar főkonzulátus. Kossuth Zsuzsanna földi maradványai egy New York-i presbiteriánus templom kertjében nyugszanak, sírhant vagy emlékmű nélkül. Papp László elmondta: az '56-os emlékműre összegyűlt adományokból megmaradt pénz egy részét Kossuth Zsuzsa készülő emlékművére fordítják majd.

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita Kumin Ferenc New York-i főkonzul és Papp László, a New York-i 1956-os Emlékmű Bizottság elnöke társaságában Kossuth Lajos szobránál a Riverside Parkban, New York-ban 2017. szeptember 21-én. MTI Fotó: Bruzák Noémi

MTI