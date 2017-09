Lemondta zágrábi útját a szlovén kormányfő

2017. szeptember 22. 10:58

Miro Cerar szlovén kormányfő lemondta szeptember 27-i horvátországi látogatását Andrej Plenkovic horvát kormányfő kijelentései miatt, amelyek az ENSZ-közgyűlésen hangzottak el a horvát-szlovén határvita döntőbírósági határozatával kapcsolatban - írta a Jutarnji List című horvát napilap pénteken.

Andrej Plenkovic csütörtökön késő délután mondott beszédet New Yorkban az ENSZ-közgyűlésen, ahol ismételten hangsúlyozta, hogy Horvátország azért lépett vissza egyoldalúan a horvát-szlovén határvita döntőbírósági rendezéstől, mert Ljubljana megszegte az előírásokat azzal, hogy lobbizni próbált egy számára kedvező döntésért.



"A nemzetközi jog semmibe vétele elbátortalaníthatja a többi országot is attól, hogy saját vitáit egy harmadik fél segítségével oldja meg" - fogalmazott Plenkovic. Megjegyezte: a nemzetközi bíróság függetlenségének és pártatlanságának lejáratása - ahogyan szerinte a szlovén-horvát döntőbírósági folyamatban történt -, a nemzetközi testület döntésének érvénytelenségét vonja maga után, és Horvátországnak nem maradt más választása, minthogy visszalépjen a folyamattól.



Miro Cerar szlovén kormányfő a szlovén közszolgálati televíziónak csütörtökön késő este úgy nyilatkozott: a zágrábi találkozón a döntőbíróság határozatáról és annak végrehajtásáról beszélt volna horvát kollégájával, de mint mondta: ez most meghiúsult, mert a horvát miniszterelnök szerint "a döntőbírósági határozat kompromittálódott". Cerar úgy vélte: ez lehetetlenné tesz bármilyen párbeszédet Zágrábbal, és emiatt látogatásának nincs semmi értelme.



A szlovén kormányfő mindazonáltal kijelentette: Ljubljana további előkészületeket tesz annak érdekében, hogy végrehajtsa a döntőbíróság határozatát. "Amennyiben Horvátország nem lesz együttműködő, problémák léphetnek fel, amit senki nem akar" - mondta Cerar, majd hozzátette: a továbbiakban is nyitottak a párbeszédre, de csak abban az esetben, ha Horvátország kötelező érvényűnek tekinti a döntőbíróság ítéletét.



Szlovénia és Horvátország között 1991-re nyúlik vissza a határvita. A problémát az okozza, hogy a szlovénok jelenleg csak horvát területi vizeken keresztül tudnak kihajózni a Pirani-öbölből, ezért a határvonal számukra kedvező módosítását kérik. A horvát fél szerint viszont a határt az öböl felezővonalánál kell meghúzni, és így a szlovéneknek továbbra is horvát vizeken kell áthajózniuk, hogy kijussanak a nemzetközi vizekre.



A két ország 2009-ben fordult nemzetközi bírói fórumhoz, Zágráb azonban 2015-ben egyoldalúan visszalépett a döntőbírósági rendezéstől, miután a horvát sajtóban olyan lehallgatási felvételek leiratai jelentek meg, amelyek arra utalnak, hogy a szlovén fél a bíróság szlovén tagján keresztül Ljubljana számára kedvező döntést lobbizott ki a döntőbíróságon. Horvátország ezért nem tekinti kötelező érvényűnek a hágai nemzetközi döntőbíróság júniusi határozatát, és nem áll szándékában eleget tenni az abban foglaltaknak.

MTI