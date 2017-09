Újabb 100 Credo autóbusz áll forgalomba

2017. szeptember 22. 14:23

Száz új Credo buszt adott át megrendelőinek a Kravtex-Kühne csoport, a járművek három közlekedési társaságnál állnak forgalomba. Ezzel a flottával együtt összesen 316 autóbuszt szállított le a magyar tulajdonú vállalkozás a nemzeti buszgyártási program tavalyi bejelentése óta - tájékoztatta Tormássy Attila, a Kravtex-Kühne csoport marketingkommunikációs vezetője az MTI-t.

A cég nyílt közbeszerzési eljárás után még augusztusban kötött szerződést a regionális közlekedési központok flottakezelőjével, a Volán Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel. A megállapodás értelmében októberig kellett volna átadni a járműveket, ezt azonban határidő előtt teljesítették - mondta Tormássy Attila.



A most átadott 100 új autóbusz a miskolci székhelyű Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-hez, a szolnoki Középkelet-magyarországi Közlekedési Központhoz, valamint a Volánbusz Zrt.-hez kerül. A normál padlómagasságú, regionális közlekedésben használt Credo Inovell-ből 20, az akadálymentes, elővárosi Credo Econell-ből 80 darabot adtak át.

A járműveket klímaberendezéssel és utasinformációs rendszerrel is felszerelték. A könnyűszerkezetű Credo buszok Euro 6-os motorokkal készültek, üzemanyag-felhasználásuk és károsanyag-kibocsátásuk egyaránt alacsony.



Tormássy Attila elmondta azt is, hogy a buszgyártási program és a várható piaci bővülés nyomán a Kravtex-Kühne jelentős beruházásokat valósít meg mindkét telephelyén, összesen több százmillió forint értékben. Mosonmagyaróváron újabb eszközfejlesztésre kerül sor, egyebek mellett CNC forgácsoló gépeket, plazmavágót, csúcstechnológiájú csőlézert, valamint autóbuszok fényezésére alkalmas új festő-fényező fülkéket szereznek be várhatóan 2017 végéig. Győrben pedig még az idén elkezdődik az összeszerelő üzemcsarnok bővítése és a meglévő épületrész modernizálása, a munkálatokat jövőre fejezik be. A gyárbővítés teljes egészében önerőből valósul meg, és a gépbeszerzések legnagyobb része is saját forrásból történik.



A Kravtex-Kühne csoportnál jelenleg több mint 500-an dolgoznak. A nyilvános adatok szerint a buszgyártással, illetve a mezőgazdasági munkagépek előállításával foglalkozó társaság konszolidált nettó árbevétele 2016-ban 10,4 milliárd forint volt, míg az előző évben 6,3 milliárd forintot tett ki. A cégcsoport tavaly 2,8 milliárd forint nettó eredményt ért el a 2015. évi közel 1,1 milliárd forint után.

MTI