Hidvéghi Balázs: Soros terve elfogadhatatlan

2017. szeptember 22. 16:35

Elfogadhatatlan az a Soros György által megfogalmazott elképzelés, hogy közvetlenül és jelentős támogatásban részesüljenek az Európába érkező illegális migránsok – közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

A kormánypárti politikus jelezte: a „Soros-terv” szerint a migránsok számára az első két évben harmincezer eurós, azaz 9 millió forintos támogatást kellene adni. Ennek az összegnek a biztosításához adóemelésre lenne szükség, hitelt kellene felvenni és csökkenteni kellene az uniós támogatásokat – mondta Hidvéghi Balázs. Hangsúlyozta: ez még csak a támogatás, az egyéb – oktatási, egészségügyi, szociális – költségeket nem foglalja magában ez az összeg.

A Fidesz és a KDNP a leghatározottabban visszautasítja az elképzelést, azt teljes mértékben elfogadhatatlannak tartja – szögezte le a politikus.

Kijelentette: ők a magyar családokat és a munkából élő magyar embereket szeretnék támogatni, s azon dolgoznak, hogy folytatódjon az adócsökkentés és a béremelés politikája, többet kívánnak fordítani az oktatásra, az egészségügyre, és nem a bevándorlást kívánják finanszírozni.

Hidvéghi Balázs kitért arra is: a bevándorláspárti ellenzék gyakorlatilag elfogadta ezt a Soros által erőltetett elképzelést, beleértve az anyagi támogatást, s megvalósítanák a betelepítéseket.

Politikailag és erkölcsileg is felháborító, hogy a baloldal, amely kormányzása alatt számos megszorító intézkedést hozott, adósságcsapdába tolta a családokat, az országot a csőd szélére kormányozta, most ellenzékből, felelőtlen módon egy ilyen elképesztő tervet támogat a bevándorlás érdekében – fogalmazott a fideszes politikus. Ebbe belerokkanna a költségvetés és a magyar társadalom is – tette hozzá, megjegyezve: annál is inkább, mert a bevándorlás végét nem látni. Kijelentette: a kvótadöntés utáni nyilatkozatokból egyértelműen látszik, a cél egy állandó, felső korlát nélküli betelepítési mechanizmus kialakítása, beleértve az ilyen elképesztő összegű támogatásokat is.

Kérdésre arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) munkatársai közpénzből „meglehetősen furcsa időpontokban” tartózkodtak Amerikában a közelmúltban, azt mondta: az ügyben a jegybank az illetékes, és erről a témáról ki is adtak egy közleményt. Az MNB működését az ÁSZ ellenőrzi, amely a múltban nem talált problémát, s szerinte a jövőben sem fog.

Azt szomorúnak tartja, hogy a nemzeti bankot időről időre politikai támadás éri, azt a jegybankot, amely a rendszerváltás óta a legsikeresebb monetáris politikát valósítja meg, támogatva a magyar gazdaság növekedését, alacsonyan tartva a hiányt.

mti