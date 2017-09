Nem sok konkrétum volt Theresa May beszédében

2017. szeptember 23. 09:18

A Századvég elemzője szerint nem sok konkrétum hangzott el a Brexittel kapcsolatban Theresa May brit miniszterelnök pénteken Firenzében elmondott beszédében.

Kiss István az M1 aktuális csatorna szombat délelőtti műsorában azt mondta, nem okozott meglepetést a beszéd, mert nem volt benne sok újdonság és konkrétum, még ahhoz képest sem, hogy eddig nem volt hivatalos álláspontja a kormánynak.



Különböző kormánytisztviselőktől azonban már lehetett hallani olyan mondatokat korábban, amelyeket most Theresa May is elmondott - tette hozzá.



Az ügy hátterében Kiss István szerint egyebek közt az is meghúzódik, hogy a kormánypárton belül összecsapott az europárti és euroszkeptikus réteg, és a miniszterelnök beszéde tisztázta a helyzetet.



Kiss István szerint Theresa May úgy próbált békejobbot nyújtani az unió felé, hogy közben saját, euroszkeptikus tagjait is próbálta megnyugtatni.



Theresa May pénteken Firenzében azt mondta, szükség lesz majd átmeneti időszakra a Brexit, vagyis a brit EU-tagság megszűnése után. Kijelentette azt is: London szeretné, ha a Brexit után is a jelenlegi feltételekkel maradhatnának Nagy-Britanniában a külföldi EU-állampolgárok. Hozzátette ugyanakkor: azok, akik a brit EU-tagság megszűnése utáni átmeneti időszakban érkeznek, szintén letelepedhetnek és dolgozhatnak, de nekik már regisztrációs kötelezettségük lesz.

MTI - M1