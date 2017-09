Hollik: az ellenzék kész a migránsok betelepítésére

2017. szeptember 23. 16:29

Nemcsak Brüsszel, hanem a bevándorláspárti ellenzék is kész a migránsok betelepítésére - mondta Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő szombaton, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.

Az ellenzékre nem lehet számítani Magyarország védelme és a kötelező kvóták elleni küzdelemben, ezért is fontos a nemzeti konzultáció - jelentette ki.



Hollik István úgy fogalmazott, a "bevándorláspárti ellenzék egytől egyig a Soros-terv és a kvóta végrehajtására készül".



Ezért fontos a nemzeti konzultáció, a magyar embereknek ugyanis "joguk van tudni, hogy az ellenzékre ebben az ügyben, Magyarország megvédésre nem számíthatnak" - fejtette ki Hollik István, hozzátéve, a magyar embereknek joguk van elmondani a véleményüket arról is, hogy akarnak-e más embereket befogadni Magyarországra, vagy sem.



A kormánypárti politikus emlékeztetett, Soros György 2015-ben hozta nyilvánosságra azt a tervét, amely szerint évente egymillió bevándorlót kell betelepíteni Európába és ezért be kell vezetni a kötelező szétosztási kvótát.



Az Európai Bíróság döntése sajnos ehhez meg is nyitotta az ajtót, a migrációs biztos ugyanis még aznap bejelentette, hogy még ebben az évben tető alá akarják hozni a felső korlát nélküli, állandó és kötelező mechanizmust - fejtette ki Hollik István.



Kiemelte ugyanakkor, hogy nemcsak Brüsszel, hanem a bevándorláspárti ellenzék is kész a migránsok betelepítésére és a kvóta végrehajtására.



Példaként említette erre, hogy a magyar baloldal az Országgyűlésben leszavazta azt a törvényt, amely arról szólt, hogy Magyarország bírósághoz forduljon a kvótaügyben. Hozzátette, a baloldal a kvótáról szóló népszavazást is nyíltan bojkottálta, míg a Jobbik csak "fű alatt".



Hollik István kitért arra is, hogy a Fidesz-KDNP alkotmánymódosítását az ellenzék "teljes összefogásban" leszavazta, noha Vona Gábor, a Jobbik elnöke fél évvel korábban hazaárulónak nevezte, aki nem szavazza meg ezt az alkotmánymódosítást.



Nagyon sokat mondó az is, hogy a Jobbik elnöke nemrég egy kereskedelmi csatornának azt nyilatkozta, hogy el lehet gondolkodni néhány ezer ember betelepítésén - tette hozzá.



A kereszténydemokrata politikus szólt arról is, hogy Gyurcsány Ferencről eddig is lehetett tudni, hogy a kvóta "kifejezetten nagy támogatója", Molnár Gyula, az MSZP elnöke pedig szintén azt mondta, hogy Magyarországnak ki kell vennie a részét az ilyen kötelezettségekből.



Emellett az LMP is el tudja fogadni, hogy az EU-n belül kötelező kvótarendszert vezessenek be, míg az Együtt kezdettől kvótapárti, sőt korábban a kezdeményezés élére is állította volna Magyarországot - sorolta Hollik István.



A kormánypárti képviselő aláhúzta, az ellenzéki EP-képviselők "Brüsszelben is szorgosan nyomkodták a gombot, amikor a migránsok betelepítéséről kellett szavazni", a magyar baloldali képviselők ugyanis támogatták a kötelező kvótát elutasító országok pénzbüntetéssel sújtását és a kvóták bevezetésének felgyorsítását tartalmazó jelentéseket.



Hollik István kérdésre válaszolva elmondta, a Fidesz-KDNP feljelentést tesz a Jobbik legújabb plakátjai miatt, mivel azokat szerintük "Simicska játszotta át" a pártnak, teljesen egyértelműen korrupciót és tiltott pártfinanszírozást megvalósítva.



A Jobbiknak "nem jött be a néppártosodás", folyamatosan csökken a népszerűségük és ezért kétségbeesett dolgokat csinálnak - fogalmazott a KDNP politikusa, aki szerint a most történtek azt bizonyítják, hogy "Simicska nem kilóra, hanem dekára megvette a Jobbikot".



Hollik István emlékeztetett arra is, hogy a parlamentben az ellenzéki pártok nem támogatták azokat a javaslatokat, amelyek alapján sem a pártok, sem a kormány nem plakátolhatott volna.



Az ellenzék ezzel bizonyította, hogy a korrupció pártján áll - tette hozzá.



A kormánypárti politikus további kérdésekre reagálva elmondta, az ellenzék egy része azért hibáztatja a választási rendszert és készül benyújtani egy "nevetséges és kétségbeesett" kezdeményezést, mert elvesztette a választók bizalmát, sorra kudarcot vall az időközi választásokon és a közvélemény-kutatásokon is rosszul szerepel.



Kiemelte, normális európai demokráciákban nem szokás a választási törvényt módosítani fél évvel a voksolás előtt, ez ugyanis súlyosan sérti a jogbiztonság elvét.



A KDNP képviselője arra a kérdésre, hogy a kezdeményezők polgári engedetlenséget is kilátásba helyeztek úgy válaszolt, senkit nem mentesít a törvények betartása alól, hogy nem ért egyet a kormánnyal.

MTI