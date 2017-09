Luigi Di Maio lett az Öt Csillag miniszterelnök-jelöltje

2017. szeptember 23. 21:01

A 31 éves Luigi Di Maio, a római képviselőház alelnöke lesz az Öt Csillag Mozgalom (M5S) ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje a tavaszi olasz parlamenti választásokon, a párt választói interneten neki szavaztak bizalmat - jelentette be Beppe Grillo, az M5S alapítója szombaton.

Az M5S szokás szerint saját választóira bízta a döntést: a párt internetes oldalán állított miniszterelnök-jelölteket, akik közül a legtöbb szavazatot Luigi Di Maio kapta. Győzelme nem számít meglepetésnek, mivel a jelöltek között nem volt igazi ellenfele. A párt egyetlen más neves politikusa sem jelöltette magát vele szemben.

Az online szavazáson 37 ezren voksoltak, és több mint 30 ezren Luigi Di Maióra szavaztak - jelentette be a Beppe Grillo az M5S Riminiben zajló találkozóján.



Első beszédében Luigi Di Maio nagy felelősségnek nevezte a megbízatást. Kijelentette, hogy Olaszországnak néhány hónap múlva arról kell döntenie, hogy "túlélni akar, vagy el akar kezdeni élni". Hangsúlyozta, hogy az M5S kormányra kerül, és ez az olaszok "visszavágása" lesz. Azt ígérte, hogy olyan kormánycsapatot állít össze, amelyre az olaszok büszkék lesznek. Hozzátette, hogy az M5S már a választás előtt bemutatja a kormány tagjait.



Később Luigi Di Maio újabb beszédet mondott, amelyben kijelentette, hogy az M5S missziója az, hogy megváltoztassa Olaszországot. Hangsúlyozta, hogy az M5S öt év óta Itália legnagyobb pártja. "Nem vagyunk sem jobboldali, sem baloldali párt, mi gátoljuk meg az urnáktól való távolmaradást, a jó ötletek pártja vagyunk" - jelentette ki Luigi Di Maio.



"Együtt akárhova képesek vagyunk eljutni!" - hangoztatta az M5S legelső miniszterelnök-jelöltje. A pártnak ugyanis az öt évvel ezelőtti parlamenti választásokon nem volt kormányfőjelöltje.



Az M5S miniszterelnök-jelöltje egyben a párt új vezetője is lesz a hetven évesen visszavonuló Beppe Grillo helyett. Beppe Grillo kijelentette, hogy Olaszországnak fiatal erőkre van szüksége.



"A fejlődéstörténet azt bizonyítja, hogy nem a legintelligensebbek, nem a legerősebbek, hanem azok élnek túl, akik képesek alkalmazkodni a változásokhoz" - mondta Beppe Grillo, aki az M5S színpadán hetvenes évekbeli blues-számokat énekelt Di Maio ünneplésére.



Luigi Di Maio tíz évvel ezelőtt csatlakozott az akkor még civil mozgalomhoz. Nincsen egyetemi végzettsége. Politikai pályafutása előtt alkalmi munkákat végzett. 2013-ban az M5S színeiben az olasz képviselőház mindenkori legfiatalabb alelnöke lett.



Az M5S 2009-ben alakult át párttá, és 2013-ban bejutott a római parlamentbe. Akkor 25,5 százalékkal a legnagyobb pártnak bizonyult, de nem került kormányra, mivel egyetlenegy más párttal sem volt hajlandó koalíciót kötni. Tavaly az M5S megszerezte a főváros, Róma és a szintén nagyváros Torino polgármesteri székét. A jelenlegi felmérések szerint az M5S továbbra is a legnagyobb olasz párt, támogatottsága valamivel 30 százalék alatt áll. Elemzők nem zárják ki, hogy győzelme esetén az Északi Ligával léphet koalícióra, vagy kisebbségi kormányt alakít.



Az M5S megalakulásakor a korábbi olasz politika és pártok leváltását hirdette, hangsúlyozva, hogy a hivatásos politikusok kudarca után a civilek veszik kézbe Itália irányítását. Az M5S alapszabálya előírja, hogy politikusai semmilyen más pártnak nem lehettek korábban tagjai. A civil mozgalomból lett párt egyebek között korrupciómentes politikát hirdet, megújuló forrásokra épülő energiapolitikát, állampolgári jogon járó minimálbért minden rászoruló számára.



Az M5S szigorú migrációs politikát hirdet a befogadás leállításával, és a párt a múltban népszavazást szorgalmazott az euróövezetből való kilépésről. Ugyanakkor az M5S-nek van a legnépesebb olasz frakciója az Európai Parlamentben.



A pártot azonban egyre több kritika is éri politikusainak tapasztalatlansága miatt. Az M5S képviselői már korrupciós ügyekbe is keveredtek.



Az M5S belső ellenzéke, amelyet Roberto Fico képviselő vezet, fenntartásait fejezte ki az internetes miniszterelnökjelölt-választás alacsony részvételi aránya miatt.

MTI