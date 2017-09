Erre kell figyelni a fűtési szezon megkezdése előtt

2017. szeptember 24. 23:51

A szokatlanul hűvös idő miatt egyre többen fűtenek be. De nem árt óvatosnak lenni. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mindenkit arra figyelmeztet, hogy ellenőriztesse a kályhákat, konvektorokat és kazánokat illetve a kéményeket - legalább évente egyszer. Így elkerülhető lenne a szén-monoxid mérgezés.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mindenkit arra figyelmeztet, hogy ellenőriztesse a fűtőberendezéseit – legalább évente egyszer. Egyrészt kellemetlen lehet, ha télen romlik el a készülék. Ennél is fontosabb azonban, hogy a hibás működés miatt szén-monoxid is kerülhet a légtérbe. A mérgező gáz belélegzése pedig halálos is lehet.

Megelőzésként szakemberrel kell ellenőriztetni, rendszeresen karbantartani az eszközöket. Felhívták arra is a figyelmet, hogy engedjék be a kéményseprőket a lakásba, hogy sormunka keretében ellenőrizni tudják a kéményeket is. Hiszen a fűtési rendszer mindkét részéből származhat olyan probléma, ami miatt szén-monoxid áramolhat vissza a lakótérbe.

A katasztrófavédelem ajánlása szerint a biztonság kedvéért érdemes szén-monoxid érzékelő készüléket is használni. A működési teszten megfelelt, illetve nem megfelelt érzékelők legfrissebb listája megtalálható a katasztrofavédelem.hu oldalon.

hirado.hu